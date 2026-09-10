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Sheuba dá à luz após cesariana de emergência e mais de 12 horas de parto; veja fotos

Influenciadora baiana compartilhou a chegada da primeira filha ao lado do marido, Tiago Souza

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:42

Sheuba anunciou nascimento da filha com Tiago Souza Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora baiana Sheuba deu à luz sua primeira filha, Ana Mel, na noite desta quarta-feira (9). Após passar mais de 12 horas tentando o parto induzido, a criadora de conteúdo e sua equipe médica optaram por realizar uma cesariana para garantir a segurança e o bem-estar de ambas durante o nascimento.

Sheuba anunciou nascimento da filha com Tiago Souza

Influenciadora baiana, Sheuba anunciou nascimento da filha com Tiago Souza por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba anunciou nascimento da filha com Tiago Souza por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba anunciou nascimento da filha com Tiago Souza por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba anunciou nascimento da filha com Tiago Souza por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba anunciou nascimento da filha com Tiago Souza por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba passa por mais de 12 horas de parto por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba por Reprodução/Instagram
Influenciadora baiana, Sheuba está grávida por Reprodução/Instagram
Após mais de 12 horas de trabalho de parto induzido, Sheuba fez uma cesariana por Reprodução/Instagram
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Influenciadora baiana, Sheuba anunciou nascimento da filha com Tiago Souza por Reprodução/Instagram

Pouco antes de entrar na sala de cirurgia, a famosa usou as redes sociais para atualizar os seguidores. Acompanhada de perto pelo marido, o também influenciador Tiago Souza, ela gravou vídeos vestida com roupas hospitalares e celebrou o momento, afirmando que a família inteira aguardava ansiosa pelo encontro com a bebê.

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Logo após a cesariana , a avó materna, Jaqueline Vida, foi a primeira a comemorar a chegada da recém-nascida nas redes. Minutos depois, os pais de primeira viagem publicaram os registros oficiais do parto, emocionando os fãs ao mostrarem o momento em que seguraram a pequena nos braços pela primeira vez.

Emocionados, Sheuba e Tiago agradeceram o carinho do público e destacaram a sintonia do casal durante toda a gravidez. A publicação recebeu milhares de comentários de parabéns enviados por outros influenciadores, amigos e seguidores.

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Tags:

Grávida Gravidez Parto Influenciadora Nascimento Sheuba Cesariana

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