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Sheuba dá à luz após cesariana de emergência e mais de 12 horas de parto; veja fotos

Influenciadora baiana compartilhou a chegada da primeira filha ao lado do marido, Tiago Souza

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:42

Sheuba anunciou nascimento da filha com Tiago Souza Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora baiana Sheuba deu à luz sua primeira filha, Ana Mel, na noite desta quarta-feira (9). Após passar mais de 12 horas tentando o parto induzido, a criadora de conteúdo e sua equipe médica optaram por realizar uma cesariana para garantir a segurança e o bem-estar de ambas durante o nascimento.

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Pouco antes de entrar na sala de cirurgia, a famosa usou as redes sociais para atualizar os seguidores. Acompanhada de perto pelo marido, o também influenciador Tiago Souza, ela gravou vídeos vestida com roupas hospitalares e celebrou o momento, afirmando que a família inteira aguardava ansiosa pelo encontro com a bebê.

Logo após a cesariana , a avó materna, Jaqueline Vida, foi a primeira a comemorar a chegada da recém-nascida nas redes. Minutos depois, os pais de primeira viagem publicaram os registros oficiais do parto, emocionando os fãs ao mostrarem o momento em que seguraram a pequena nos braços pela primeira vez.