NATAL

Shopping Bela Vista apresenta versão inclusiva de espetáculo natalino neste domingo (8 de novembro)

Sessão acontece às 11h, antes da abertura do shopping; programação de Natal também inclui apresentações de corais em novembro e dezembro

Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 17:31

Natal do Shopping Bela Vista tem diversas atividades Crédito: Divulgação

Natal é momento de celebrar a vida, mas principalmente lembrar que nos pequenos gestos pode ser demonstrada empatia com pessoas ao nosso redor.

Para que todos possam participar da celebração, o Shopping Bela Vista realiza, no domingo (8), às 11h, a tradicional versão especial adaptada do espetáculo de Natal, com o shopping ainda fechado. A sessão acontece junto a decoração natalina, na Praça Central, no Piso L1.

Natal no Shopping Bela Vista 1 de 3

No mesmo dia, a versão original do espetáculo será apresentada às 18h e será aberta ao público geral. As apresentações seguem todos os domingos, no mesmo horário, na Praça Central, junto a decoração natalina.

A programação natalina do Shopping Bela Vista inclui ainda apresentações de corais às quartas-feiras, quintas-feiras e sábados, em um espaço integrado à decoração, na Praça Central. A agenda se estende até dezembro, mês do Natal.

As apresentações começam nesta quinta-feira (5), às 18h30, com o coral da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB). No sábado (7), é a vez do Coral Anchieta dar voz à magia do Natal, a partir das 16h. Ao longo dos dois meses, diferentes grupos e instituições participarão da programação.

Confira a programação dos corais natalinos no Bela Vista em novembro

- Quinta-feira (05/11), às 18h30: Coral da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB).

- Sábado (07/11), às 16h: Coral Anchieta

- Terça-feira (10/11), às 11h: Coral dos Correios (Papai Noel dos Correios)

- Quinta-feira (12/11), às 19h: Tom Sobre Tom

- Sábado (14/11), às 17h: Teen e Univoz

- Quarta-feira (18/11), às 17h: O Canto que Encanta + Coral da Terceira Idade de Madre

- Quinta-feira (19/11), às 17h: Coral Cidade de Candeias + Municipal

- Sábado (21/11), às 16h: Educação Profissional em Música

- Quinta-feira (26/11), às 19h: Professor Bernardino Moreira

- Sábado (28/11), às 16h: Coral Santo Antônio

*Programação sujeita a ajustes sem aviso prévio.

Visitas guiadas e oficinas

Durante o período de festas, o shopping também oferecerá visitas guiadas gratuitas pela decoração, sempre às sextas-feiras, a partir das 14h. Os passeios serão conduzidos pela dupla Six e Seven com a participação nas oficinas da Vovó Bela.

A partir do dia 29 de novembro, o público poderá participar das oficinas aos domingos. As atividades terão início às 14h. Já as terças-feiras de novembro, o shopping receberá crianças de projetos sociais, que poderão vivenciar o Natal “Celebrar” do Bela Vista, brincar no parque e encontrar o Papai Noel, que está atendendo das 14h às 20h, no piso L1, em frente à loja Renner.

Durante todo o período natalino, o trono do Papai Noel contará com uma poltrona gigante, repleta de luzes e cercada por lindas árvores de Natal iluminadas e decoradas. Os visitantes poderão tirar fotos com o Bom Velhinho, entregar cartinhas, fazer pedidos e compartilhar toda a emoção do Natal com abraços calorosos. O atendimento acontecerá diariamente, das 14h às 20h, no piso L1, em frente à loja Renner.

Concurso de presépios

O Shopping Bela Vista realiza o primeiro concurso de presépios, de forma inédita em Salvador. Oito trabalhos ficarão expostos de 29 de novembro a 17 de dezembro e serão avaliados por um júri técnico e pelo público.

Os interessados poderão registrar seus votos por meio de um QR Code disponível no local da exposição até o dia 17 de dezembro. O resultado será anunciado no dia 21. Após a divulgação, os três presépios vencedores permanecerão expostos em destaque até 6 de janeiro do próximo ano.

Serviço

O quê: Espetáculo de Natal Inclusivo do Shopping Bela Vista

Quando: 8 de novembro (domingo), às 11h