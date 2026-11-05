Shopping Bela Vista apresenta versão inclusiva de espetáculo natalino neste domingo (8 de novembro)

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Felipe Sena
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 17:31
Natal é momento de celebrar a vida, mas principalmente lembrar que nos pequenos gestos pode ser demonstrada empatia com pessoas ao nosso redor.
Para que todos possam participar da celebração, o Shopping Bela Vista realiza, no domingo (8), às 11h, a tradicional versão especial adaptada do espetáculo de Natal, com o shopping ainda fechado. A sessão acontece junto a decoração natalina, na Praça Central, no Piso L1.
Natal no Shopping Bela Vista
No mesmo dia, a versão original do espetáculo será apresentada às 18h e será aberta ao público geral. As apresentações seguem todos os domingos, no mesmo horário, na Praça Central, junto a decoração natalina.
A programação natalina do Shopping Bela Vista inclui ainda apresentações de corais às quartas-feiras, quintas-feiras e sábados, em um espaço integrado à decoração, na Praça Central. A agenda se estende até dezembro, mês do Natal.
As apresentações começam nesta quinta-feira (5), às 18h30, com o coral da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB). No sábado (7), é a vez do Coral Anchieta dar voz à magia do Natal, a partir das 16h. Ao longo dos dois meses, diferentes grupos e instituições participarão da programação.
- Quinta-feira (05/11), às 18h30: Coral da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB).
- Sábado (07/11), às 16h: Coral Anchieta
- Terça-feira (10/11), às 11h: Coral dos Correios (Papai Noel dos Correios)
- Quinta-feira (12/11), às 19h: Tom Sobre Tom
- Sábado (14/11), às 17h: Teen e Univoz
- Quarta-feira (18/11), às 17h: O Canto que Encanta + Coral da Terceira Idade de Madre
- Quinta-feira (19/11), às 17h: Coral Cidade de Candeias + Municipal
- Sábado (21/11), às 16h: Educação Profissional em Música
- Quinta-feira (26/11), às 19h: Professor Bernardino Moreira
- Sábado (28/11), às 16h: Coral Santo Antônio
*Programação sujeita a ajustes sem aviso prévio.
Durante o período de festas, o shopping também oferecerá visitas guiadas gratuitas pela decoração, sempre às sextas-feiras, a partir das 14h. Os passeios serão conduzidos pela dupla Six e Seven com a participação nas oficinas da Vovó Bela.
A partir do dia 29 de novembro, o público poderá participar das oficinas aos domingos. As atividades terão início às 14h. Já as terças-feiras de novembro, o shopping receberá crianças de projetos sociais, que poderão vivenciar o Natal “Celebrar” do Bela Vista, brincar no parque e encontrar o Papai Noel, que está atendendo das 14h às 20h, no piso L1, em frente à loja Renner.
Durante todo o período natalino, o trono do Papai Noel contará com uma poltrona gigante, repleta de luzes e cercada por lindas árvores de Natal iluminadas e decoradas. Os visitantes poderão tirar fotos com o Bom Velhinho, entregar cartinhas, fazer pedidos e compartilhar toda a emoção do Natal com abraços calorosos. O atendimento acontecerá diariamente, das 14h às 20h, no piso L1, em frente à loja Renner.
O Shopping Bela Vista realiza o primeiro concurso de presépios, de forma inédita em Salvador. Oito trabalhos ficarão expostos de 29 de novembro a 17 de dezembro e serão avaliados por um júri técnico e pelo público.
Os interessados poderão registrar seus votos por meio de um QR Code disponível no local da exposição até o dia 17 de dezembro. O resultado será anunciado no dia 21. Após a divulgação, os três presépios vencedores permanecerão expostos em destaque até 6 de janeiro do próximo ano.
O quê: Espetáculo de Natal Inclusivo do Shopping Bela Vista
Quando: 8 de novembro (domingo), às 11h
Onde: Praça Central do Shopping Bela Vista