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Shopping Bela Vista apresenta versão inclusiva de espetáculo natalino neste domingo (8 de novembro)

Sessão acontece às 11h, antes da abertura do shopping; programação de Natal também inclui apresentações de corais em novembro e dezembro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 17:31

Natal do Shopping Bela Vista tem diversas atividades
Natal do Shopping Bela Vista tem diversas atividades Crédito: Divulgação

Natal é momento de celebrar a vida, mas principalmente lembrar que nos pequenos gestos pode ser demonstrada empatia com pessoas ao nosso redor.

Para que todos possam participar da celebração, o Shopping Bela Vista realiza, no domingo (8), às 11h, a tradicional versão especial adaptada do espetáculo de Natal, com o shopping ainda fechado. A sessão acontece junto a decoração natalina, na Praça Central, no Piso L1.

Natal no Shopping Bela Vista

Natal no Shopping Bela Vista por Divulgação
Natal no Shopping Bela Vista por Divulgação
Papai Noel chega ao Shopping já no dia 3 de novembro por Divulgação
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Natal no Shopping Bela Vista por Divulgação

No mesmo dia, a versão original do espetáculo será apresentada às 18h e será aberta ao público geral. As apresentações seguem todos os domingos, no mesmo horário, na Praça Central, junto a decoração natalina.

A programação natalina do Shopping Bela Vista inclui ainda apresentações de corais às quartas-feiras, quintas-feiras e sábados, em um espaço integrado à decoração, na Praça Central. A agenda se estende até dezembro, mês do Natal.

As apresentações começam nesta quinta-feira (5), às 18h30, com o coral da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB). No sábado (7), é a vez do Coral Anchieta dar voz à magia do Natal, a partir das 16h. Ao longo dos dois meses, diferentes grupos e instituições participarão da programação.

Confira a programação dos corais natalinos no Bela Vista em novembro

- Quinta-feira (05/11), às 18h30: Coral da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB).

- Sábado (07/11), às 16h: Coral Anchieta

- Terça-feira (10/11), às 11h: Coral dos Correios (Papai Noel dos Correios)

- Quinta-feira (12/11), às 19h: Tom Sobre Tom

- Sábado (14/11), às 17h: Teen e Univoz

- Quarta-feira (18/11), às 17h: O Canto que Encanta + Coral da Terceira Idade de Madre

- Quinta-feira (19/11), às 17h: Coral Cidade de Candeias + Municipal

- Sábado (21/11), às 16h: Educação Profissional em Música

- Quinta-feira (26/11), às 19h: Professor Bernardino Moreira

- Sábado (28/11), às 16h: Coral Santo Antônio

*Programação sujeita a ajustes sem aviso prévio.

Visitas guiadas e oficinas

Durante o período de festas, o shopping também oferecerá visitas guiadas gratuitas pela decoração, sempre às sextas-feiras, a partir das 14h. Os passeios serão conduzidos pela dupla Six e Seven com a participação nas oficinas da Vovó Bela.

A partir do dia 29 de novembro, o público poderá participar das oficinas aos domingos. As atividades terão início às 14h. Já as terças-feiras de novembro, o shopping receberá crianças de projetos sociais, que poderão vivenciar o Natal “Celebrar” do Bela Vista, brincar no parque e encontrar o Papai Noel, que está atendendo das 14h às 20h, no piso L1, em frente à loja Renner.

Durante todo o período natalino, o trono do Papai Noel contará com uma poltrona gigante, repleta de luzes e cercada por lindas árvores de Natal iluminadas e decoradas. Os visitantes poderão tirar fotos com o Bom Velhinho, entregar cartinhas, fazer pedidos e compartilhar toda a emoção do Natal com abraços calorosos. O atendimento acontecerá diariamente, das 14h às 20h, no piso L1, em frente à loja Renner.

Concurso de presépios

O Shopping Bela Vista realiza o primeiro concurso de presépios, de forma inédita em Salvador. Oito trabalhos ficarão expostos de 29 de novembro a 17 de dezembro e serão avaliados por um júri técnico e pelo público.

Os interessados poderão registrar seus votos por meio de um QR Code disponível no local da exposição até o dia 17 de dezembro. O resultado será anunciado no dia 21. Após a divulgação, os três presépios vencedores permanecerão expostos em destaque até 6 de janeiro do próximo ano.

Serviço

O quê: Espetáculo de Natal Inclusivo do Shopping Bela Vista

Quando: 8 de novembro (domingo), às 11h

Onde: Praça Central do Shopping Bela Vista

Tags:

Natal

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