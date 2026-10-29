MÚSICA

Show de Ivete Sangalo em SP tem nova data; veja como pedir reembolso do ingresso

Apresentação no Parque Ibirapuera foi remarcada para março de 2027 devido às fortes chuvas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:18

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram

Os fãs que comprou ingressos para o show de Ivete Sangalo em São Paulo já pode pedir o reembolso ou garantir a entrada para o próximo ano. Marcado inicialmente para este sábado (31), o espetáculo na área externa do Parque Ibirapuera foi remarcado para 6 de março de 2027. O mau tempo na capital paulista impediu o avanço das obras do palco por questões de segurança.

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Quem decidir comparecer na nova data em 2027 não precisa realizar nenhuma troca, os ingressos adquiridos continuam válidos. Já os clientes que optarem pelo cancelamento da compra têm direito ao estorno integral dos valores, o que inclui a taxa de conveniência cobrada pelo serviço, sem qualquer desconto de multa.

Passo a passo para solicitar o estorno

O pedido de devolução do dinheiro deve ser feito diretamente pelo site ou aplicativo da Ingresse. Os compradores precisam formalizar o cancelamento até o dia 22 de novembro de 2026. A organizadora disponibilizou o e-mail contato@ingresse.com para esclarecer dúvidas sobre os prazos de pagamento.

A IESSI Entertainment, produtora que cuida dos negócios da cantora baiana, explicou que as normas do Ibirapuera proíbem trabalhos em altura durante temporais. O local aberto sofreu com dias seguidos de chuva, deixando o gramado sem sustentação para a montagem de torres de iluminação e som.

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Um alerta oficial da Defesa Civil do Estado, previu grandes volumes de chuva e ventania para a Grande São Paulo. Apesar do motivo ligado à segurança da equipe e do público, a mudança às vésperas do show gerou reclamações de quem gastou com passagens de avião e diárias de hotel que não contam com política de cancelamento gratuito.