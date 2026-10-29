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Show de Ivete Sangalo em SP tem nova data; veja como pedir reembolso do ingresso

Apresentação no Parque Ibirapuera foi remarcada para março de 2027 devido às fortes chuvas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:18

Ivete Sangalo adia show em São Paulo por causa das chuvas
Ivete Sangalo  Crédito: Reprodução/Instagram

Os fãs que comprou ingressos para o show de Ivete Sangalo em São Paulo já pode pedir o reembolso ou garantir a entrada para o próximo ano. Marcado inicialmente para este sábado (31), o espetáculo na área externa do Parque Ibirapuera foi remarcado para 6 de março de 2027. O mau tempo na capital paulista impediu o avanço das obras do palco por questões de segurança.

Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador

Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Clareou em Salvador por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Clareou em Salvador por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Clareou em Salvador por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Clareou em Salvador por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Clareou em Salvador por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Clareou em Salvador por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Clareou em Salvador por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Clareou em Salvador por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Clareou por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Clareou por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Clareou por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Clareou por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Clareou por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
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Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO

Quem decidir comparecer na nova data em 2027 não precisa realizar nenhuma troca, os ingressos adquiridos continuam válidos. Já os clientes que optarem pelo cancelamento da compra têm direito ao estorno integral dos valores, o que inclui a taxa de conveniência cobrada pelo serviço, sem qualquer desconto de multa.

  • Passo a passo para solicitar o estorno

O pedido de devolução do dinheiro deve ser feito diretamente pelo site ou aplicativo da Ingresse. Os compradores precisam formalizar o cancelamento até o dia 22 de novembro de 2026. A organizadora disponibilizou o e-mail contato@ingresse.com para esclarecer dúvidas sobre os prazos de pagamento.

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A IESSI Entertainment, produtora que cuida dos negócios da cantora baiana, explicou que as normas do Ibirapuera proíbem trabalhos em altura durante temporais. O local aberto sofreu com dias seguidos de chuva, deixando o gramado sem sustentação para a montagem de torres de iluminação e som.  

Tiago Maia, namorado de Ivete Sangalo

Tiago Maia, namorado de Ivete Sangalo, ganha homenagem de Marcelo Sangalo no dia do aniversário por Reprodução
Ivete Sangalo e o namorado, Tiago Maia por Reprodução
Marcelo Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Cynthia Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia deixou comentário em álbum de fotos de Ivete Sangalo por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo compartilhou um novo registro ao lado do namorado, Tiago Maia, durante as férias em família na França por Reprodução
Ivete Sangalo compartilhou um novo registro ao lado do namorado, Tiago Maia, durante as férias em família na França por Reprodução
Ivete Sangalo compartilhou um novo registro ao lado do namorado, Tiago Maia, durante as férias em família na França por Reprodução
Ivete Sangalo compartilhou um novo registro ao lado do namorado, Tiago Maia, durante as férias em família na França por Reprodução
Tiago Maia, Ivete Sangalo, o DJ MOCHAKK e Marcelinho durante a balada na França por Reprodução/Instagram
Tiago Maia, Ivete Sangalo, o DJ MOCHAKK e Marcelinho durante a balada na França por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo é vista aos beijos com o produtor Tiago Maia por Reprodução/Redes sociais
Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália por Reprodução
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Tiago Maia, namorado de Ivete Sangalo, ganha homenagem de Marcelo Sangalo no dia do aniversário por Reprodução

Um alerta oficial da Defesa Civil do Estado, previu grandes volumes de chuva e ventania para a Grande São Paulo. Apesar do motivo ligado à segurança da equipe e do público, a mudança às vésperas do show gerou reclamações de quem gastou com passagens de avião e diárias de hotel que não contam com política de cancelamento gratuito.

A apresentação remarcada faz parte do projeto 'A La Sangalo', show com foco em ritmos latinos e axé que a cantora lançou recentemente. O evento promete reunir sucessos autorais e versões especiais de clássicos internacionais.

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Música Show Ivete Sangalo

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