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Show de Monster Truck, em que caminhonetes gigantes destroem carros, chega ao Brasil; saiba detalhes

No show, os veículos fazem acrobacias, dão saltos radicais e esmagam carros menores

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 17:42

Hot Wheels Monster Truck acontece na Farmasi Arena
Hot Wheels Monster Truck acontece na Farmasi Arena Crédito: Divulgação

Conhecido nos Estados Unidos, os shows de Monsters Trucks, em que caminhonetes modificadas com pneus enormes e potentes fazem acrobacias e esmagam carros, chegaram ao Brasil.

Programa para todas as idades, o “Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire”, terá sessões nos dias 26 e 27 de setembro, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca.

Espetáculos de Monsters Trucks

Apresentação acontece em várias cidades do Brasil por Reprodução
Apresentação acontece em várias cidades do Brasil por Reprodução
Apresentação acontece em várias cidades do Brasil por Reprodução
Apresentação acontece em várias cidades do Brasil por Reprodução
Apresentação acontece em várias cidades do Brasil por Reprodução
Apresentação acontece em várias cidades do Brasil por Reprodução
Apresentação acontece em várias cidades do Brasil por Reprodução
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Apresentação acontece em várias cidades do Brasil por Reprodução

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Em tamanho real, o espetáculo apresenta alguns dos modelos icônicos da marca de carrinhos de brinquedo que foi popularizado, como Mega Wrex, Tiger Shark, Gunkster, Bone Shaker, Bigfoot e Skelesaururs, além da estreia do novo caminhão Rhinomite.

No show, os veículos fazem acrobacias, dão saltos radicais e esmagam carros menores. Há ainda apresentações de pilotos de motocross e um dinossauro robô que cospe fogo.

As apresentações fazem parte da turnê 2026, que já passou por Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Brasília. No entanto, as apresentações do Rio, são as únicas da turnê brasileira na versão Glow-N-Fire, criada especialmente para arenas fechadas.

Os fãs ainda poderão participar da Pré-Show Party, realizada antes de cada apresentação. O evento dá acesso à pista da arena para ver os veículos de perto, alé de sessões de autógrafos com os pilotos.

Serviço

O que: Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire

Onde: Farmasi Arena, Barra da Tijuca

Quando: Sábado (26), às 11h30 e às 18h30. Domingo (27), às 11h30.

Quanto: de R$ 252 (cadeira superior) a R$ 666 (cadeira inferior).

Tags:

hot Wheels

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