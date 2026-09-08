Show de Monster Truck, em que caminhonetes gigantes destroem carros, chega ao Brasil; saiba detalhes

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Felipe Sena
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 17:42
Conhecido nos Estados Unidos, os shows de Monsters Trucks, em que caminhonetes modificadas com pneus enormes e potentes fazem acrobacias e esmagam carros, chegaram ao Brasil.
Programa para todas as idades, o “Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire”, terá sessões nos dias 26 e 27 de setembro, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca.
Espetáculos de Monsters Trucks
Em tamanho real, o espetáculo apresenta alguns dos modelos icônicos da marca de carrinhos de brinquedo que foi popularizado, como Mega Wrex, Tiger Shark, Gunkster, Bone Shaker, Bigfoot e Skelesaururs, além da estreia do novo caminhão Rhinomite.
No show, os veículos fazem acrobacias, dão saltos radicais e esmagam carros menores. Há ainda apresentações de pilotos de motocross e um dinossauro robô que cospe fogo.
As apresentações fazem parte da turnê 2026, que já passou por Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Brasília. No entanto, as apresentações do Rio, são as únicas da turnê brasileira na versão Glow-N-Fire, criada especialmente para arenas fechadas.
Os fãs ainda poderão participar da Pré-Show Party, realizada antes de cada apresentação. O evento dá acesso à pista da arena para ver os veículos de perto, alé de sessões de autógrafos com os pilotos.
O que: Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire
Onde: Farmasi Arena, Barra da Tijuca
Quando: Sábado (26), às 11h30 e às 18h30. Domingo (27), às 11h30.
Quanto: de R$ 252 (cadeira superior) a R$ 666 (cadeira inferior).