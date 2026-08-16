RIO

Show de Roberto Carlos é cancelado 1h30 antes do início

Apresentação que ocorreria neste sábado (15), no Qualistage, foi remarcada para 27 de agosto

WIadmir Pinheiro

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 19:35

Show de Roberto Carlos Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

Um show de Roberto Carlos que estava marcado para o último sábado (15), no Rio de Janeiro, foi cancelado cerca de 1h30 antes do horário previsto para o início. A apresentação aconteceria às 20h30 no Qualistage.

Segundo comunicado divulgado pela assessoria do cantor, o cancelamento ocorreu por um "problema técnico na mesa de som do artista*.

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos 1 de 7

A apresentação foi remarcada para 27 de agosto de 2026, uma quinta-feira, no mesmo local. O novo show terá início às 21h30.

"Os ingressos já adquiridos continuarão válidos para a nova data, não sendo necessário realizar qualquer troca", informou a produção.

Quem não puder comparecer à nova apresentação deverá solicitar o reembolso diretamente à Eventim, responsável pela venda dos ingressos.