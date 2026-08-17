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Show do pai, ilha privativa e menção a netos: o que rolou no casamento de Victor Alexandre, filho de Xanddy e Carla Perez, com Jarline Batista

Fisiculturista se casou com dominicana em cerimônia cercada de luxo, emoção e muita música na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 07:36

Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista
Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista Crédito: AndréAssis/Divulgação e Reprodução/Instagram

Victor Alexandre, de 22 anos, filho caçula de Xanddy e Carla Perez, se casou neste domingo (16) com a fisiculturista dominicana Jarline Batista, também de 22 anos. A cerimônia aconteceu em uma ilha particular no litoral da Bahia e reuniu familiares e amigos próximos do casal.

A data escolhida para o casamento tem um significado especial para os dois. Victor e Jarline se conheceram, ficaram noivos e agora se casaram em um dia 16 de agosto. A união também marca os sete anos de relacionamento.

Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista

Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista por AndréAssis/Divulgação e Reprodução/Instagram
Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista por AndréAssis/Divulgação e Reprodução/Instagram
Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista por AndréAssis/Divulgação e Reprodução/Instagram
Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista por AndréAssis/Divulgação e Reprodução/Instagram
Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista por AndréAssis/Divulgação e Reprodução/Instagram
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Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista por AndréAssis/Divulgação e Reprodução/Instagram
Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista por AndréAssis/Divulgação e Reprodução/Instagram
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Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista por AndréAssis/Divulgação e Reprodução/Instagram
Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista por AndréAssis/Divulgação e Reprodução/Instagram
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Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista por AndréAssis/Divulgação e Reprodução/Instagram
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Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista por AndréAssis/Divulgação e Reprodução/Instagram
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Casamento de Victor Alexandre e Jarline Batista por AndréAssis/Divulgação e Reprodução/Instagram

"No dia 16 de agosto nos conhecemos, no dia 16 de agosto noivamos, e hoje, 16 de agosto de 2026, nos casamos! Que Deus nos abençoe sempre, meu amor!", declarou o noivo. Victor entrou na cerimônia acompanhado pela mãe, que se emocionou durante o momento.

"O maior sonho de todo pai e de toda mãe é ver seus filhos felizes. Hoje, casamos o nosso filho com a nossa nova filha do coração. Que Deus abençoe o amor de vocês", comemorou Carla.

Casamento à beira-mar

A celebração foi realizada na Ilha Bimbarras, com decoração assinada por Wil Bettencourt. O espaço, de frente para o mar, recebeu flores brancas e fotografias de Victor e Jarline, incluindo registros de um ensaio do casal na academia.

Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria

Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
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Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação
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Ensaio pré-wedding de Victor Alexandre e Jarline Maria por Yago Mesquita/Divulgação

A cerimônia foi conduzida pelo padre Antônio Maria, que tem uma ligação especial com a família. Ele também foi o responsável por celebrar o casamento de Carla Perez e Xanddy, há 24 anos. Em outubro deste ano, os pais do noivo completam 25 anos de casamento.

Xanddy comandou a festa

Depois da cerimônia, quem assumiu o comando da festa foi o próprio pai do noivo. Xanddy animou os convidados com sucessos do pagode baiano, incluindo músicas da época do Harmonia do Samba, como Vem Neném. Durante a festa, o cantor ainda brincou com a possibilidade de ganhar um neto em breve. "Me disseram que vem daqui um ano, hein?".

O buffet ficou sob responsabilidade de Valesca Marinho. As fotografias foram feitas por André Assis, enquanto os vídeos ficaram a cargo da Azusfilmes.

Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre

Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Xanddy com Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Xanddy, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Xanddy com Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Xanddy com Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Xanddy com Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
Carla Perez e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram
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Carla Perez e Xanddy com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre por Reprodução/Instagram

Noivo revelou detalhes do look

Antes de chegar ao altar, Victor mostrou nas redes sociais detalhes da roupa escolhida para o casamento. Os nomes dele e de Jarline, além da data da cerimônia, foram bordados no colarinho da camisa. O noivo também compartilhou uma mensagem escrita para a futura esposa em inglês: "Bebê, hoje é o grande dia. A continuação do nosso para sempre. Mal posso esperar para começá-lo".

A beleza da noiva foi assinada por Cássio Barreto.

Victor vive em Orlando, nos Estados Unidos, desde 2016, e contou com a participação da mãe durante a preparação do casamento. Segundo Xanddy, Carla acompanhou de perto diferentes etapas da organização.

"Ela acompanha toda a organização bem de perto. Cada detalhe é pensado com muito carinho e compartilhado com os noivos. Ela apresenta ideias, envia referências e faz questão de ouvir a opinião dos dois para que tudo traduza a essência e os sonhos deles. Nosso objetivo é criar memórias que eles levarão para toda a vida", revelou, em conversa com a revista Quem.

O casal de noivos também adiantou que a festa teria muita dança e momentos de emoção. "Eles vão conhecer um lado completamente diferente de nós. No dia a dia, somos mais reservados quando se trata dos nossos sentimentos, mas nesse dia vamos abrir o coração. Teremos algumas participações especiais ao longo da celebração e, se tudo sair como planejado, todo mundo vai terminar a festa com os pés doendo de tanto dançar".

Para Victor e Jarline, três palavras resumiam o clima que queriam para o casamento: tranquilidade, amor e paciência. "Esperamos que cada pessoa presente consiga sentir o amor que construímos ao longo desses sete anos. Nosso casamento é fruto de uma escolha diária de amar um ao outro. Queremos que nossos convidados vivam esse momento conosco, sintam a alegria, a paz e a certeza de que o amor verdadeiro continua florescendo a cada dia".

Sonhos para a vida a dois

Depois do casamento, Victor e Jarline já planejam novos capítulos da vida juntos. "Sonhamos em viajar o mundo juntos, continuar fazendo nossa pequena fazenda crescer e, no momento certo, construir nossa família e ter filhos. Mas, acima de tudo, percebemos que já estamos vivendo um sonho".

Victor e Jarline se conheceram quando ainda estavam no ensino médio, em Orlando, aos 15 anos. O relacionamento começou naquela época e chegou agora ao casamento.

Fisiculturista e influenciador, Victor vem construindo sua carreira no universo fitness nos Estados Unidos. Jarline também segue o mesmo caminho e estreou em competições de fisiculturismo em junho deste ano.

Além de Victor Alexandre, Carla Perez e Xanddy são pais de Camilly Vitória, de 24 anos.

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Tags:

Carla Perez E Xanddy Xanddy Carla Perez Victor Alexandre Jarline Batista

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