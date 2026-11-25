LUTO

'Significa que eu morri': influenciadora comove a web ao deixar vídeo gravado para se despedir

Diagnosticada com câncer de mama em 2022, Christie Miller agradeceu o carinho dos seguidores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 12:38

A influenciadora Christie Miller, que tem câncer, anuncia própria morte e deixa conselho aos seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora norte-americana Christie Miller morreu aos 60 anos após enfrentar um câncer de mama em estágio quatro, o nível mais avançado da doença. A morte foi anunciada nesta terça-feira (24) em seu perfil no Instagram por meio de um vídeo que ela mesma deixou gravado para se despedir dos mais de 50 mil seguidores.

A influenciadora Christie Miller 1 de 12

Usando um moletom colorido de unicórnio, Christie eplicou o motivo da postagem. "Ei, ei, ei, sou eu, Christie Miller. E se você está vendo este vídeo, significa que eu morri", disse logo no começo.

Na sequência, ela falou sobre a vontade de reencontrar familiares que já morreram, entre eles o marido, Mark, vítima de um câncer no pâncreas em 2025. "Eu cruzei o véu. Estou sentada com o meu amor, com o Mikey, com o meu pai e com todos os nossos familiares queridos, sentindo uma felicidade absoluta sem nenhum arrependimento de como joguei o jogo da vida e de como venci", contou.

Christie mostrava a rotina do tratamento contra o câncer nas redes sociais desde 2022 e, no início deste mês de novembro, havia terminado a décima e última sessão de radioterapia. Ao falar sobre a saudade para quem acompanhava seu perfil, ela pediu que os fãs se lembrassem dos bons momentos.

"Se você está sentindo minha falta, por favor, fique triste. É normal ficar triste, mas também fique feliz por termos passado um tempo juntos, quer tenhamos sido amigos pessoais, um encontro rápido ou nos conhecêssemos desde sempre. Porque o que sei com certeza é que a vida é ótima", declarou.

Antes de encerrar a mensagem, a influenciadora pediu para o público aproveitar o tempo sem medo do que os outros vão pensar. "Vá lá fora e viva a sua vida. Sinta o medo e faça assim mesmo. Pare de se importar com o que os outros pensam. Eles estão ocupados demais com a própria vida. Vá lá fora, encontre alegria todos os dias", aconselhou.