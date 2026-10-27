POLÊMICA

Silvia Abravanel detona Virginia Fonseca e sugere perda da guarda dos filhos: 'Não preserva nem as filhas'

Filha de Silvio Santos cobrou atitude da sogra da influenciadora após vídeo viralizar na web

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:08

Silvia Abravanel detona vídeo de Virginia Fonseca em festa e sugere perda da guarda dos filhos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A apresentadora Silvia Abravanel criticou o comportamento de Virginia Fonseca nas redes sociais. A filha de Silvio Santos se manifestou após a repercussão de um vídeo no último fim de semana em Miami, nos Estados Unidos, onde a influenciadora aparece dançando em uma casa noturna com vários dólares nas mãos e na roupa.

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Ao ver o vídeo circulando pelas redes, Silvia defendeu que a sogra da empresária, Poliana Rocha, intervenha na Justiça para assumir a criação dos netos. Virginia e o cantor Zé Felipe são pais de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

"Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças", escreveu a apresentadora em um comentário público. Na mesma mensagem, Silvia também direcionou ataques à mãe da influenciadora, Margareth Serrão, afirmando que ela seria "da mesma linhagem".

O registro de Virginia na festa viralizou rapidamente e dividiu a opinião dos internautas antes da manifestação de Silvia. Enquanto alguns seguidores defenderam que a influenciadora estava apenas em uma comemoração normal entre amigos, outros reprovaram a exibição das notas de dinheiro e até o look usado pela loira.