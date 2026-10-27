Silvia Abravanel detona Virginia Fonseca e sugere perda da guarda dos filhos: 'Não preserva nem as filhas'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:08
A apresentadora Silvia Abravanel criticou o comportamento de Virginia Fonseca nas redes sociais. A filha de Silvio Santos se manifestou após a repercussão de um vídeo no último fim de semana em Miami, nos Estados Unidos, onde a influenciadora aparece dançando em uma casa noturna com vários dólares nas mãos e na roupa.
Silvia Abravanel detona vídeo de Virginia Fonseca em festa e sugere perda da guarda dos filhos
Ao ver o vídeo circulando pelas redes, Silvia defendeu que a sogra da empresária, Poliana Rocha, intervenha na Justiça para assumir a criação dos netos. Virginia e o cantor Zé Felipe são pais de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
"Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças", escreveu a apresentadora em um comentário público. Na mesma mensagem, Silvia também direcionou ataques à mãe da influenciadora, Margareth Serrão, afirmando que ela seria "da mesma linhagem".
O registro de Virginia na festa viralizou rapidamente e dividiu a opinião dos internautas antes da manifestação de Silvia. Enquanto alguns seguidores defenderam que a influenciadora estava apenas em uma comemoração normal entre amigos, outros reprovaram a exibição das notas de dinheiro e até o look usado pela loira.
Até o momento, nem Virginia Fonseca nem Poliana Rocha responderam aos comentários deixados pela apresentadora do programa infantil do SBT.