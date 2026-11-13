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Silvia Abravanel transforma fazenda em refúgio exótico com dez cobras, lhamas e quase 30 cavalos

Afastada da televisão, apresentadora dedica parte da rotina aos cuidados com centenas de animais em propriedade rural adquirida há mais de dez anos

Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:23

Silvia Abravanel mantém fazenda com centenas de animais Crédito: Reprodução | Band e Instagram

Enquanto aproveita um período afastada da televisão, Silvia Abravanel mantém uma rotina dedicada aos animais em sua fazenda no interior de São Paulo. Apaixonada pela vida rural, a apresentadora chama atenção pela variedade de espécies que vivem em sua propriedade, que abriga desde cavalos de raças nobres até cobras e lagartos exóticos.

Adquirido há mais de uma década, o espaço fica a cerca de uma hora e meia da capital paulista e funciona como um refúgio para Silvia e sua família, principalmente durante os finais de semana.

Fazenda de Silvia Abravanel 1 de 5

Fazenda reúne animais exóticos

A paixão pelos bichos também tem relação com a formação acadêmica de Silvia, que é graduada em Medicina Veterinária. Na propriedade, ela acompanha de perto a rotina dos animais e administra os cuidados com as diferentes espécies que vivem no local.

Entre os moradores da fazenda estão jiboias, lagartos conhecidos como dragões-barbudos, lhamas, cachorros e dezenas de cavalos. Em entrevista ao podcast Tagarelando, em 2024, a apresentadora revelou a dimensão de sua criação e destacou que os animais são mantidos por carinho, e não para abate.

"Eu tenho um haras, eu tenho 14 cachorros, 29 e poucos cavalos, eu tenho um casal de lhama, 10 cobras, tenho dragão barbudo. Sempre em casais [os animais], uma arca de Noé. Nunca deixei a veterinária, nunca foi aquela coisa de ir trabalhar na televisão e meus bichos ficarem pra outro plano. Eu tenho meus veterinários, eu sempre pratiquei indiretamente a veterinária", contou.

Apesar de ter se formado na área, Silvia decidiu não seguir carreira profissional como veterinária. A escolha aconteceu após descobrir as necessidades especiais de sua filha mais velha, motivo pelo qual preferiu dedicar mais tempo à família.