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Silvia Abravanel transforma fazenda em refúgio exótico com dez cobras, lhamas e quase 30 cavalos

Afastada da televisão, apresentadora dedica parte da rotina aos cuidados com centenas de animais em propriedade rural adquirida há mais de dez anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:23

Silvia Abravanel mantém fazenda com centenas de animais
Silvia Abravanel mantém fazenda com centenas de animais Crédito: Reprodução | Band e Instagram

Enquanto aproveita um período afastada da televisão, Silvia Abravanel mantém uma rotina dedicada aos animais em sua fazenda no interior de São Paulo. Apaixonada pela vida rural, a apresentadora chama atenção pela variedade de espécies que vivem em sua propriedade, que abriga desde cavalos de raças nobres até cobras e lagartos exóticos.

Adquirido há mais de uma década, o espaço fica a cerca de uma hora e meia da capital paulista e funciona como um refúgio para Silvia e sua família, principalmente durante os finais de semana.

Fazenda de Silvia Abravanel

Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Band
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
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Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram

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Fazenda reúne animais exóticos

A paixão pelos bichos também tem relação com a formação acadêmica de Silvia, que é graduada em Medicina Veterinária. Na propriedade, ela acompanha de perto a rotina dos animais e administra os cuidados com as diferentes espécies que vivem no local.

Entre os moradores da fazenda estão jiboias, lagartos conhecidos como dragões-barbudos, lhamas, cachorros e dezenas de cavalos. Em entrevista ao podcast Tagarelando, em 2024, a apresentadora revelou a dimensão de sua criação e destacou que os animais são mantidos por carinho, e não para abate.

"Eu tenho um haras, eu tenho 14 cachorros, 29 e poucos cavalos, eu tenho um casal de lhama, 10 cobras, tenho dragão barbudo. Sempre em casais [os animais], uma arca de Noé. Nunca deixei a veterinária, nunca foi aquela coisa de ir trabalhar na televisão e meus bichos ficarem pra outro plano. Eu tenho meus veterinários, eu sempre pratiquei indiretamente a veterinária", contou.

Apesar de ter se formado na área, Silvia decidiu não seguir carreira profissional como veterinária. A escolha aconteceu após descobrir as necessidades especiais de sua filha mais velha, motivo pelo qual preferiu dedicar mais tempo à família.

"Não atuei como veterinária, assim que eu me formei descobri o problema da minha filha mais velha, que é especial, daí eu fui me dedicar a minha filha", explicou.

Tags:

Fazenda Silvia Abravanel

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