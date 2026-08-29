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Silvia Abravanel usa Silvio Santos para pedir votos em campanha política e é detonada

Candidata a deputada federal usou imagens do pai durante propaganda eleitoral ao falar sobre a defesa de famílias atípicas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 21:04

Silvia Abravanel
Silvia Abravanel Crédito: Reprodução

Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, virou alvo de críticas nas redes sociais após citar o pai em sua propaganda eleitoral. Candidata a deputada federal pelo PSD em São Paulo, a ex-apresentadora do SBT usou imagens do comunicador, que morreu em agosto de 2024, para apresentar uma das bandeiras de sua campanha.

Em um vídeo de aproximadamente 15 segundos exibido no horário eleitoral, Silvia relacionou o trabalho realizado pelo pai no Teleton à sua proposta de atuação política em defesa das chamadas famílias atípicas.

Silvia Abravanel

Silvia Abravanel por Reprodução
Silvia Abravanel por Reprodução
Silvia Abravanel por Reprodução
Inauguração do SBT News vira assunto após gesto de Silvia Abravanel nas redes por Reprodução/Instagram
Gustavo Moura e Silvia Abravanel por Reprodução / Redes Sociais
Silvia Abravanel por Divulgação
Silvio Santos e Silvia Abravanel por Redes sociais
Silvia Abravanel revela rejeição de Silvio sobre faculdade por SBT
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Silvia Abravanel por Reprodução

“Silvio Santos, meu pai, criou o Teleton e agora é a minha vez de lutar pelas famílias atípicas como ele sempre fez”, declarou.

A participação de Silvio Santos na propaganda provocou reações negativas nas redes sociais. Internautas questionaram a decisão de Silvia de recorrer à imagem do pai durante a campanha.

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“Fiquei sem reação quando eu vi”, escreveu uma usuária. “Pra que isso? Sem noção”, comentou outro internauta. Também houve quem questionasse a reação das irmãs da candidata: “Cadê as irmãs que não estão vendo isso?”.

Outros comentários foram ainda mais críticos à candidatura. “Essa mulher vai fazer o quê em Brasília? Meu voto nunca terá. Ela não precisa disso”, escreveu um usuário.

Herdeiras de Silvio Santos

Herdeiras de Silvo Santos por Reprodução/Instagram
Íris, além de cuidar dos investimentos, segue atuando como autora de novelas infantis por Reprodução/Instagram
Cintia - diretora de teatro e artista plástica por Reprodução/Instagram
 Silvia - apresenta programas na emissora por Reprodução/Instagram
Daniela Abravanel - diretora-executiva e presidente do SBT por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel - apresentadora do “Programa Silvio Santos” por Reprodução/Instagram
Rebeca  - também apresenta programas na emissora. por Reprodução/Instagram
Renata - executiva no controle do patrimônio familiar por Reprodução/Instagram
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Herdeiras de Silvo Santos por Reprodução/Instagram

Silvia Abravanel é candidata a deputada federal

Silvia foi anunciada como candidata a deputada federal pelo PSD durante a convenção do partido realizada em São Paulo, em 26 de julho.

A filha de Silvio Santos também chamou atenção após declarar à Justiça Eleitoral patrimônio superior a R$ 47 milhões. Os bens informados incluem aplicações financeiras, imóveis, participações em empresas e depósitos judiciais.

Entre os valores declarados estão uma aplicação em LCI de R$ 17,2 milhões, uma casa avaliada em R$ 7,5 milhões e um depósito judicial de R$ 6,7 milhões relacionado a uma ação envolvendo o ITCMD.

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