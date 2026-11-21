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Silvio Santos matinha refúgio de 6 mil m², cercado de verde e até casa de hóspedes

Dois anos após a morte do apresentador e dono do SBT, o local de descanso está à venda

Felipe Sena

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 07:30

Silvio Santos mantinha casa de varaneiro que foi colocada à venda Crédito: Reprodução | SBT e Instagram

Um dos maiores nomes da TV brasileira, Silvio Santos manteve durante década uma mansão de veraneio em Mairiporã, na Grande São Paulo.

Dois anos após a morte do apresentador e dono do SBT, o local de descanso está à venda e reúne características de campo, com arquitetura de estilo rústico, espaços de lazer e extensa área verde.

Abandonado pela família que parou de fazer visitas ao local, a propriedade chegou a ser anunciada antes por R$ 6,2 milhões, mas o valor pedido pelos vendedores é de R$ 5,5 milhões.

A residência possui cerca de 670 m² entre ambientes internos, três suítes e um espaço destinado a adega. A decoração preserva a proposta rústica da construção.

A propriedade ainda tem casa de hóspedes independente, permitindo acomodar visitantes sem comprometer a privacidade dos moradores.