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Felipe Sena
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 07:30
Um dos maiores nomes da TV brasileira, Silvio Santos manteve durante década uma mansão de veraneio em Mairiporã, na Grande São Paulo.
Dois anos após a morte do apresentador e dono do SBT, o local de descanso está à venda e reúne características de campo, com arquitetura de estilo rústico, espaços de lazer e extensa área verde.
Abandonado pela família que parou de fazer visitas ao local, a propriedade chegou a ser anunciada antes por R$ 6,2 milhões, mas o valor pedido pelos vendedores é de R$ 5,5 milhões.
A residência possui cerca de 670 m² entre ambientes internos, três suítes e um espaço destinado a adega. A decoração preserva a proposta rústica da construção.
A propriedade ainda tem casa de hóspedes independente, permitindo acomodar visitantes sem comprometer a privacidade dos moradores.
Na área externa, a mansão oferece uma área de relaxamento com piscina, spa com ofurô e espaços integrados à vegetação do terreno.