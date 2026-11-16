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Simaria dá cantada em namorado de atriz da Globo e leva fora: 'Não tô disponível'

Convidada como jurada da Dança dos Famosos, a cantora elogiou Breno Ferreira ao vivo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07:50

Simaria elogia Breno Ferreira e manda cantada Crédito: Reprodução/Globo

A cantora Simaria agitou o Domingão com Huck, na TV Globo, neste domingo (15), ao dar uma cantada ao vivo no ator Breno Ferreira. Ela participou do programa como jurada convidada da Dança dos Famosos, e aproveitou o momento de dar a nota para elogiar a beleza do artista e saber se ele estava solteiro.

Simaria elogia Breno Ferreira e manda cantada

Simaria elogia Breno Ferreira e manda cantada por Reprodução/Globo
Simaria elogia Breno Ferreira e manda cantada; ele namora a atriz Clara Moneke por Reprodução/Globo
Simaria elogia Breno Ferreira e manda cantada por Reprodução/Globo
Breno Ferreira vai disputar a “Dança dos Famosos 2026” após se destacar em Quem Ama Cuida e Jogada de Risco por Reprodução
Clara Moneke e Breno Ferreira  por Reprodução
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Simaria elogia Breno Ferreira e manda cantada por Reprodução/Globo

“Olha o tamanho dele! Esse coleguinha aí... achei bonito esse menino! Eu tô na pista, tu tá também?”, perguntou Simaria.

Sem graça com o flerte, Breno Ferreira cortou o assunto na hora. “Se tem uma coisa que eu não tô é disponível”, respondeu o ator. O apresentador Luciano Huck entrou na conversa e lembrou ao público que o rapaz namora a atriz Clara Moneke.

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Mesmo levando um fora, Simaria levou tudo na brincadeira e fez a plateia rir ao comentar a própria falta de romance. “Quem sabe numa outra vida? O negócio tá trancado aqui há cinco anos! Precisa destrancar, tá igual a catedral”, disse a cantora.

Clara Moneke e Breno Ferreira

Clara Moneke e Breno Ferreira por Reprodução/Instagram
Clara Moneke e Breno Ferreira por Reprodução/Instagram
Clara Moneke e Breno Ferreira por Reprodução/Instagram
Clara Moneke e Breno Ferreira por Reprodução/Instagram
Clara Moneke e Breno Ferreira por Reprodução/Instagram
Clara Moneke e Breno Ferreira por Reprodução/Instagram
Clara Moneke e Breno Ferreira por Reprodução/Instagram
Clara Moneke e Breno Ferreira por Reprodução
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Clara Moneke e Breno Ferreira por Reprodução/Instagram

A ida ao programa da Globo também marcou o lançamento oficial da carreira solo de Simaria, depois do fim da dupla com a irmã, Simone Mendes. No palco, a cantora apresentou sua música nova, chamada 'Tô Bem'.

Além das piadas na bancada do júri, a artista se emocionou e chorou ao falar sobre o tempo em que ficou sumida da TV e dos shows. Ela contou que precisou se afastar do trabalho para cuidar de uma depressão profunda.

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Tags:

Domingão com Huck Dança dos Famosos Clara Moneke Simaria Breno Ferreira Dança dos Famosos 2026

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