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Simaria faz surpresa para pedreiros de sua mansão e presente especial surpreende

Cantora presenteou profissionais que trabalham na reforma de sua mansão e agradeceu pelo trabalho realizado na obra

Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 18:45

Simaria prepara surpresa para pedreiros e presente inusitado emociona trabalhadores Crédito: Reprodução

Simaria decidiu retribuir de um jeito especial o trabalho dos pedreiros que estão cuidando da reforma de sua mansão, em São Paulo. A cantora presenteou os profissionais com ingressos para seu próximo show, marcado para este sábado (12), no Vibra São Paulo.

A surpresa foi registrada pela própria artista nas redes sociais. Simaria foi até o local da obra, reuniu os trabalhadores e revelou que tinha um convite para eles. A ideia é que eles possam assistir à apresentação acompanhados das esposas.

O anúncio foi recebido com aplausos e comemoração pelos profissionais. Em seguida, a cantora fez questão de agradecer pelo trabalho da equipe, destacando o esforço dos trabalhadores durante a reforma. “Vim aqui para agradecer vocês por estarem aqui toda semana trabalhando debaixo de chuva. É um trabalho que eu admiro muito, é arte pura”, afirmou.

Simaria 1 de 28

O gesto acontece justamente em um momento importante para Simaria, que se prepara para retornar aos palcos. O show deste sábado marca uma nova fase na carreira da cantora, que também compartilhou com os seguidores registros dos ensaios antes da apresentação.

Ao se despedir dos pedreiros, Simaria reforçou o carinho pela equipe e desejou um bom trabalho aos profissionais antes de seguir para mais uma preparação para o espetáculo.