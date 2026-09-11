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Simaria faz surpresa para pedreiros de sua mansão e presente especial surpreende

Cantora presenteou profissionais que trabalham na reforma de sua mansão e agradeceu pelo trabalho realizado na obra

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 18:45

Simaria
Simaria prepara surpresa para pedreiros e presente inusitado emociona trabalhadores Crédito: Reprodução

Simaria decidiu retribuir de um jeito especial o trabalho dos pedreiros que estão cuidando da reforma de sua mansão, em São Paulo. A cantora presenteou os profissionais com ingressos para seu próximo show, marcado para este sábado (12), no Vibra São Paulo.

A surpresa foi registrada pela própria artista nas redes sociais. Simaria foi até o local da obra, reuniu os trabalhadores e revelou que tinha um convite para eles. A ideia é que eles possam assistir à apresentação acompanhados das esposas.

O anúncio foi recebido com aplausos e comemoração pelos profissionais. Em seguida, a cantora fez questão de agradecer pelo trabalho da equipe, destacando o esforço dos trabalhadores durante a reforma. “Vim aqui para agradecer vocês por estarem aqui toda semana trabalhando debaixo de chuva. É um trabalho que eu admiro muito, é arte pura”, afirmou.

Simaria

A cantora Simaria com o personal trainer Kayo Borghi por Reprodução
Simaria e Vicente por Reprodução
A cantora Simaria relança clipe de cover nas plataformas por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simone e Simaria por Reprodução
Simaria e o ex-marido Vicente Escrig por Reprodução
Simone e Simaria na gravação do Show da Virada em Recife por Divulgação/TV Globo
Simaria por Reprodução
Simaria e o ex-marido Vicente Escrig por Reprodução
Simaria confirmou retorno aos palcos após quatro anos e fará show em São Paulo em setembro por Reprodução/Instagram
Simaria muda corpo para voltar aos palcos por Reprodução | Instagram
Simaria decidiu continuar com estilo de vida saudável por Reprodução | Redes Sociais
Simaria realizando treino na academia por Reprodução | Redes Sociais
Simaria realizando treino na academia por Reprodução | Redes Sociais
Simone e Simaria por Reprodução
Simone e Simaria por Reprodução
Simone e Simaria por Reprodução
Simone e Simaria por Reprodução
Simaria posta foto íntima e apaga logo em seguida por Reprodução / Instagram
Simaria por Reprodução
Simaria, ex-dupla com Simone por redes sociais
Simone e Simaria encerraram a parceria por TV Globo
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A cantora Simaria com o personal trainer Kayo Borghi por Reprodução

O gesto acontece justamente em um momento importante para Simaria, que se prepara para retornar aos palcos. O show deste sábado marca uma nova fase na carreira da cantora, que também compartilhou com os seguidores registros dos ensaios antes da apresentação.

Ao se despedir dos pedreiros, Simaria reforçou o carinho pela equipe e desejou um bom trabalho aos profissionais antes de seguir para mais uma preparação para o espetáculo.

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O presente acabou chamando atenção nas redes sociais justamente pela simplicidade do gesto: em vez de apenas agradecer pelo serviço, a cantora decidiu levar os trabalhadores para acompanhar de perto seu retorno aos palcos.

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