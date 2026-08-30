GRANDE RETORNO

Simaria mostra bastidores de ensaio para voltar aos palcos após quatro anos: 'Showzão especial'

Cantora compartilhou registros da preparação para apresentação que marcará a gravação de seu primeiro DVD solo

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 18:12

Simaria mostrou os ensaios para o show que marcará seu retorno aos palcos após quatro anos Crédito: Reprodução

Simaria já está em ritmo acelerado para o reencontro com o público. A cantora compartilhou registros dos ensaios para o show que marcará sua volta aos palcos após quatro anos de afastamento e revelou que está preparando uma apresentação especial para os fãs.

Nos vídeos publicados nas redes sociais, a artista aparece envolvida na preparação do espetáculo, que acontecerá no dia 12 de setembro, no Vibra São Paulo. A apresentação também será usada para gravar o primeiro DVD solo da carreira.

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“Ensaiando bastante por aqui porque dia 12 a gente vai cantar muito, viu? Estamos preparando um showzão especial para vocês”, escreveu Simaria.

A cantora adiantou ainda que o repertório terá músicas de sucesso e momentos para relembrar a trajetória profissional. Os ingressos para o evento já estão esgotados.

O espetáculo representa o primeiro grande passo de Simaria em sua nova fase profissional. A artista está longe dos palcos desde o fim da dupla com Simone Mendes, em 2022.