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Simaria mostra bastidores de ensaio para voltar aos palcos após quatro anos: 'Showzão especial'

Cantora compartilhou registros da preparação para apresentação que marcará a gravação de seu primeiro DVD solo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 18:12

Simaria mostrou os ensaios para o show que marcará seu retorno aos palcos após quatro anos
Simaria mostrou os ensaios para o show que marcará seu retorno aos palcos após quatro anos Crédito: Reprodução

Simaria já está em ritmo acelerado para o reencontro com o público. A cantora compartilhou registros dos ensaios para o show que marcará sua volta aos palcos após quatro anos de afastamento e revelou que está preparando uma apresentação especial para os fãs.

Nos vídeos publicados nas redes sociais, a artista aparece envolvida na preparação do espetáculo, que acontecerá no dia 12 de setembro, no Vibra São Paulo. A apresentação também será usada para gravar o primeiro DVD solo da carreira.

Simaria

Simaria posta foto íntima e apaga logo em seguida por Reprodução / Instagram
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria, ex-dupla com Simone por redes sociais
Simone Mendes e Simaria por Divulgação
Simone e Simaria por Divulgação
Simaria e Simone por Reproduçao
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Simaria posta foto íntima e apaga logo em seguida por Reprodução / Instagram

“Ensaiando bastante por aqui porque dia 12 a gente vai cantar muito, viu? Estamos preparando um showzão especial para vocês”, escreveu Simaria.

A cantora adiantou ainda que o repertório terá músicas de sucesso e momentos para relembrar a trajetória profissional. Os ingressos para o evento já estão esgotados.

O espetáculo representa o primeiro grande passo de Simaria em sua nova fase profissional. A artista está longe dos palcos desde o fim da dupla com Simone Mendes, em 2022.

Ao anunciar o retorno, Simaria afirmou que o período longe dos shows serviu para se preparar para esse momento. “A pausa NUNCA foi o fim da minha história. Foi só o tempo que eu precisei para voltar bem!”, declarou.

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