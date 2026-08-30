Simaria mostra bastidores de ensaio para voltar aos palcos após quatro anos: 'Showzão especial'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 18:12
Simaria já está em ritmo acelerado para o reencontro com o público. A cantora compartilhou registros dos ensaios para o show que marcará sua volta aos palcos após quatro anos de afastamento e revelou que está preparando uma apresentação especial para os fãs.
Nos vídeos publicados nas redes sociais, a artista aparece envolvida na preparação do espetáculo, que acontecerá no dia 12 de setembro, no Vibra São Paulo. A apresentação também será usada para gravar o primeiro DVD solo da carreira.
Simaria
“Ensaiando bastante por aqui porque dia 12 a gente vai cantar muito, viu? Estamos preparando um showzão especial para vocês”, escreveu Simaria.
A cantora adiantou ainda que o repertório terá músicas de sucesso e momentos para relembrar a trajetória profissional. Os ingressos para o evento já estão esgotados.
O espetáculo representa o primeiro grande passo de Simaria em sua nova fase profissional. A artista está longe dos palcos desde o fim da dupla com Simone Mendes, em 2022.
Ao anunciar o retorno, Simaria afirmou que o período longe dos shows serviu para se preparar para esse momento. “A pausa NUNCA foi o fim da minha história. Foi só o tempo que eu precisei para voltar bem!”, declarou.