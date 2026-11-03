AMIZADE

Simaria mostra Jorge, da dupla com Mateus, chorando ao ver clipe de sua nova música; veja vídeo

Em gravação, o sertanejo aparece emocionado ao ouvir música da amiga

Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 21:09

Simaria e Jorge são amigos e registraram momento de descontração juntos Crédito: Reprodução | Instagram

Simaria mostrou o cantor Jorge, da dupla com Mateus, chorando ao assistir ao clipe de uma de suas novas músicas.

Na gravação, o sertanejo aparece chorando. Ao lado deles está a esposa de Jorge, Rachel Boscatti.

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Simaria pede para a pessoa que está gravado dar close na reação dele, ao ver o amigo chorando enquanto a canção “Tô bem”, toca na TV.

"Quando eu gosto de uma música, eu sempre peço para voltar", disse Jorge, ao transmitir sua emoção através da voz.

Em seguida, ele brinca, dizendo para a esposa dizer à Silmara que ele não tem o hábito de chorar.