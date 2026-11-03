Simaria mostra Jorge, da dupla com Mateus, chorando ao ver clipe de sua nova música; veja vídeo

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Felipe Sena
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 21:09
Simaria mostrou o cantor Jorge, da dupla com Mateus, chorando ao assistir ao clipe de uma de suas novas músicas.
Na gravação, o sertanejo aparece chorando. Ao lado deles está a esposa de Jorge, Rachel Boscatti.
Simaria
Simaria pede para a pessoa que está gravado dar close na reação dele, ao ver o amigo chorando enquanto a canção “Tô bem”, toca na TV.
"Quando eu gosto de uma música, eu sempre peço para voltar", disse Jorge, ao transmitir sua emoção através da voz.
Em seguida, ele brinca, dizendo para a esposa dizer à Silmara que ele não tem o hábito de chorar.
Além de música, “Tô bem” é o nome da turnê de Simaria, que retornou aos palcos em outubro, após uma pausa de quatros anos na carreira após o fim da dupla com a irmã, Simone, anunciado em 2022. O DVD da cantora inclui 13 músicas inéditas.