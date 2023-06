Simaria se apresenta sozinha em um palco após romper com a irmã, Simone

A cantora Simaria se apresentou pela primeira vez sozinha após o fim da dupla com a irmã, Simone. O show foi neste sábado, 10, na cidade de Penedo, interior de Alagoas. O evento São João da Vila foi organizado por Carlinhos Maia. A cantora abriu a apresentação com a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Usando um chapéu e um figurino curtinho, ela também cantou músicas antigas da época da dupla com a irmã, além de alguns sucessos de quando integrava a banda Forró do Muído.