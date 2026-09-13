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Simaria volta aos palcos com ingressos esgotados, looks glamourosos e apoio de Simone

Cantora fez show solo em São Paulo neste sábado (12) e gravou um novo DVD

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 10:22

Simaria voltou aos palcos com casa cheia, looks glamourosos e o carinho de Simone.
Simaria voltou aos palcos com casa cheia, looks glamourosos e o carinho de Simone. Crédito: Reprodução

Simaria está de volta. A cantora retomou a carreira nos palcos neste sábado (12), em São Paulo, com ingressos esgotados, em uma noite que também marcou a gravação de um novo DVD. Após mais de quatro anos longe das apresentações, ela resumiu o momento nas redes sociais com uma frase curta: “Eu voltei”.

Para a estreia da nova fase, a artista apostou em uma sequência de figurinos marcantes. Simaria abriu o show com um macacão vermelho bordado com pedrarias, depois surgiu com um vestido branco combinado a botas brilhantes. O terceiro look foi um macacão bege justo ao corpo, enquanto o encerramento ficou por conta de um body preto cavado com botas.

No repertório, a cantora apresentou novidades como “Esfaquear” e também revisitou músicas que fizeram sucesso durante sua trajetória ao lado de Simone Mendes, entre elas “Regime Fechado”.

Pouco antes de entrar no palco, Simaria viveu um momento especial com a irmã. As duas conversaram por videochamada, e a cantora revelou estar nervosa, mas preparada para o reencontro com o público.

Simaria

Simaria posta foto íntima e apaga logo em seguida por Reprodução / Instagram
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria por Reprodução
Simaria, ex-dupla com Simone por redes sociais
Simone Mendes e Simaria por Divulgação
Simone e Simaria por Divulgação
Simaria e Simone por Reproduçao
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Simaria posta foto íntima e apaga logo em seguida por Reprodução / Instagram

“Estou muito feliz, estou nervosa, mas segura para fazer isso. Chegou minha hora mesmo, sem medo de ser feliz. Vamos fazer uma coisa linda”, disse Simaria.

Simone fez questão de incentivar a irmã e lembrar o quanto esperava por aquele momento. “Você vai arrasar, nós todos esperamos por esse momento. Você sabe o quanto eu torci por isso”, afirmou.

Simaria anunciou uma pausa na carreira em junho de 2022. Dois meses depois, ela e Simone comunicaram o fim da dupla e seguiram caminhos separados na música. Agora, Simaria inicia oficialmente uma nova etapa solo, diante de uma plateia que lotou o espaço para acompanhar sua volta.

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