FÃ DECLARADA!

Simone Mendes faz apelo para gravar música com grande nome da MPB: 'Abre seu coração'

Cantora sertaneja contou em entrevista que sonha em gravar uma música ao lado da cantora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 07:57

A cantora Simone Mendes Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Simone Mendes revelou que tem o sonho de gravar uma parceria musical com Marisa Monte. Em entrevista ao programa 'TV Fama', da RedeTV!, a sertaneja aproveitou a conversa para mandar um recado direto à artista da MPB, de quem diz ser fã.

Marisa Monte na turnê 'Phônica' 1 de 6

"Tem muita gente boa por aí, de quem a gente é muito fã. Mas tem a Marisa Monte. Seria lindo cantar com ela. Ei, Marisa, abre seu coração. Eu te amo tanto!", disse Simone.

Desde que terminou a dupla de dez anos com a irmã Simaria, em 2022, a artista segue cantando sozinha e faz shows lotados pelo Brasil. Nesse tempo, ela já lançou várias músicas junto com cantores de outros ritmos.