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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 07:57
A cantora Simone Mendes revelou que tem o sonho de gravar uma parceria musical com Marisa Monte. Em entrevista ao programa 'TV Fama', da RedeTV!, a sertaneja aproveitou a conversa para mandar um recado direto à artista da MPB, de quem diz ser fã.
Marisa Monte na turnê 'Phônica'
"Tem muita gente boa por aí, de quem a gente é muito fã. Mas tem a Marisa Monte. Seria lindo cantar com ela. Ei, Marisa, abre seu coração. Eu te amo tanto!", disse Simone.
Desde que terminou a dupla de dez anos com a irmã Simaria, em 2022, a artista segue cantando sozinha e faz shows lotados pelo Brasil. Nesse tempo, ela já lançou várias músicas junto com cantores de outros ritmos.
Entre as gravações recentes dela estão parcerias com Luísa Sonza, Priscila Senna e Lauana Prado. Ela também cantou com o grupo de pagode Menos é Mais na música 'P de Pecado', um dos maiores sucessos dessa nova fase da sua carreira.