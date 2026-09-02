Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Simone Mendes faz procedimento no nariz e mostra recuperação: 'Que susto!'

Cantora mostrou o rosto inchado nas redes sociais e contou que ficará 14 dias com a proteção

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:37

Simone Mendes surpreendeu os fãs ao surgir com o nariz enfaixado
Simone Mendes surpreendeu os fãs ao surgir com o nariz enfaixado Crédito: Reprodução

Simone Mendes surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (2) ao aparecer nas redes sociais com um curativo no nariz. A cantora havia dado um spoiler na terça-feira (1º) de que estava em uma clínica de estética e, no dia seguinte, revelou o motivo da visita.

Bem-humorada, Simone mostrou o rosto ainda inchado durante o período de recuperação e brincou com a aparência. “Que susto, hein? Por essa vocês não esperavam, né? Pois é, vou ter que passar alguns dias assim, mas é fase do processo”, disse.

Simone Mendes

Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram @cauegarcia
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram
Simone Mendes por Reprodução/Instagram @cauegarcia
Simone Mendes por Reprodução/Instagram @cauegarcia
Simone Mendes por Reprodução/Instagram @japiassu_
Simone Mendes por Reprodução/Instagram @japiassu_
Simone Mendes por Reprodução/Instagram @japiassu_
Simone Mendes por Reprodução/Instagram @japiassu_
1 de 24
Simone Mendes por Reprodução/Instagram

A cantora explicou que precisará permanecer com o curativo por 14 dias. Durante esse período, o inchaço é parte do processo de recuperação, segundo o relato feito por ela. “E nós não tem esse negócio de não aparecer, é assim mesmo, é com curativo, vamos embora… Depois de 14 dias a gente tira esse bicho aqui”, afirmou Simone aos seguidores.

Leia mais

Lionel Richie recebe alta após internação e tranquiliza fãs sobre estado de saúde

Vinicius Neri revela bastidores de personagem sem memória em ‘Fúria’, da Netflix: ‘A memória está no corpo’

Sopa de feijão de Gisele Bündchen: veja como fazer receita prática com verduras

‘Quem Ama Cuida’: Ulisses beija Lyris e Pilar toma decisão sobre Iuri nesta quarta (2)

Dia de revelações: 3 signos podem descobrir algo importante nesta quarta (2)

A sertaneja também brincou com o formato do nariz durante o pós-procedimento e avisou que a aparência atual ainda não representa o resultado final. Segundo ela, depois da retirada da proteção, o rosto deve passar por novas mudanças conforme o inchaço diminui. “Enquanto isso, é essa cara inchada. Ossos do ofício”, completou.

Até o momento, Simone não informou publicamente qual foi exatamente o procedimento realizado no nariz. A equipe da cantora foi procurada para esclarecer o tipo de intervenção, mas não havia respondido até a publicação da informação.

Leia mais

Imagem - Maíra Charken e Jottapê estão confirmados em A Fazenda 18, diz portal

Maíra Charken e Jottapê estão confirmados em A Fazenda 18, diz portal

Imagem - William Bonner e Fátima Bernardes ensinam filha a dar clássico 'boa noite' do Jornal Nacional; veja vídeo

William Bonner e Fátima Bernardes ensinam filha a dar clássico 'boa noite' do Jornal Nacional; veja vídeo

Imagem - Com 17 derrotas no Oscar, Diane Warren brinca sobre levar novo porco de estimação para a premiação: 'Talvez ele vá comigo na próxima'

Com 17 derrotas no Oscar, Diane Warren brinca sobre levar novo porco de estimação para a premiação: 'Talvez ele vá comigo na próxima'

Mais recentes

Imagem - Setembro chega com mudanças importantes para os 12 signos do horóscopo chinês, com amor, limites e novas conexões em destaque

Setembro chega com mudanças importantes para os 12 signos do horóscopo chinês, com amor, limites e novas conexões em destaque
Imagem - Bolo de coco cremoso de liquidificador fica molhadinho e é muito fácil de fazer

Bolo de coco cremoso de liquidificador fica molhadinho e é muito fácil de fazer
Imagem - Torta salgada de sardinha de liquidificador fica uma delícia, super macia e leva apenas ingredientes simples

Torta salgada de sardinha de liquidificador fica uma delícia, super macia e leva apenas ingredientes simples