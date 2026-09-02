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Simone Mendes faz procedimento no nariz e mostra recuperação: 'Que susto!'

Cantora mostrou o rosto inchado nas redes sociais e contou que ficará 14 dias com a proteção

Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:37

Simone Mendes surpreendeu os fãs ao surgir com o nariz enfaixado Crédito: Reprodução

Simone Mendes surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (2) ao aparecer nas redes sociais com um curativo no nariz. A cantora havia dado um spoiler na terça-feira (1º) de que estava em uma clínica de estética e, no dia seguinte, revelou o motivo da visita.

Bem-humorada, Simone mostrou o rosto ainda inchado durante o período de recuperação e brincou com a aparência. “Que susto, hein? Por essa vocês não esperavam, né? Pois é, vou ter que passar alguns dias assim, mas é fase do processo”, disse.

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A cantora explicou que precisará permanecer com o curativo por 14 dias. Durante esse período, o inchaço é parte do processo de recuperação, segundo o relato feito por ela. “E nós não tem esse negócio de não aparecer, é assim mesmo, é com curativo, vamos embora… Depois de 14 dias a gente tira esse bicho aqui”, afirmou Simone aos seguidores.

A sertaneja também brincou com o formato do nariz durante o pós-procedimento e avisou que a aparência atual ainda não representa o resultado final. Segundo ela, depois da retirada da proteção, o rosto deve passar por novas mudanças conforme o inchaço diminui. “Enquanto isso, é essa cara inchada. Ossos do ofício”, completou.