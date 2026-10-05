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Simone Mendes rebate críticas após mudança no nariz: ‘Me deixem respirar um pouco’

Apesar de ter levado situação na esportiva, cantora desabafou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:56

Mudança estética da cantora chamou atenção dos seguidores
Mudança estética da cantora chamou atenção dos seguidores Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Simone Mendes rebateu críticas que vem recebendo após realizar uma rinomodelação com fios de sustentação.

Simone divulgou a mudança nas redes sociais e chamou atenção dos seguidores com o resultado. Diante da repercussão, Simone pediu que os seguidores esperassem antes de avaliar o resultado definitivo.

A cantora ressaltou que ainda está acompanhando a evolução do procedimento e que é preciso dar tempo para que o efeito se estabeleça. "Deixa o povo falar do meu nariz. Tá bom, vão falando. Está tudo sob controle. Tem que focar no processo, calma! Me deixem respirar um pouco", declarou.

Diferente de uma cirurgia plástica convencional, como é o caso da rinoplastia, a rinomodelação com fios de sustentação é um procedimento menos invasivo, usado para alterar temporariamente o contorno e a projeção do nariz. No caso da cantora, a ponta ficou mais elevada, detalhe que passou a ser comentado pelos fãs.

A artista chegou até mesmo ser questionada sobre o que o marido, o empresário Kaká Diniz, achava sobre o procedimento.

“Minha filha, se eu cheguei a pesar quase 200 kg, estou brincando, mas pesei quase 100 kg, e meu marido me achava linda, perfeita. Você imagina com um 'negocinho desse'. Ele me acha a mulher mais linda do mundo", disse a cantora.

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Simone Mendes

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