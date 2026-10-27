Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Simone Mendes revela que retirou 4 kg de pele em cirurgia após complicações do lipedema

Cantora explicou por que precisou fazer lifting nas coxas e negou ter colocado prótese de silicone nos glúteos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 22:26

Simone Mendes revela detalhes de cirurgia após tratamento de lipedema
Simone Mendes revela detalhes de cirurgia após tratamento de lipedema Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Simone Mendes, de 42 anos, revelou detalhes da cirurgia de lifting de coxas realizada para retirar o excesso de pele associado ao lipedema. Ao retornar ao consultório do cirurgião plástico Jorge Cambraia para avaliar a recuperação, a artista contou que a quantidade de tecido removido a surpreendeu.

“Juro que dava uns 4 quilos de carne. Fiquei chocada! Nem eu sabia que eu tinha uma quantidade de pele tão gigantesca”, relatou Simone.

A sertaneja explicou que o procedimento não foi apenas uma questão estética. Segundo ela, o excesso de pele era significativo e a cirurgia se tornou necessária. “A minha cirurgia foi um sucesso. Estou felicíssima com o resultado. Era o meu sonho fazer”, afirmou.

O médico também comentou o histórico de tratamento da cantora. De acordo com Cambraia, Simone já vinha realizando procedimentos para lidar com o acúmulo de gordura na região das coxas, associado ao lipedema. Desta vez, porém, o excesso de pele exigiu uma intervenção cirúrgica específica.

Mansão de Simone Mendes

Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
Mansão de Simone Mendes por Reprodução
1 de 20
Mansão de Simone Mendes por Reprodução

O lipedema é uma doença crônica que afeta o tecido adiposo e costuma provocar acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nas pernas. A condição pode causar dor, sensibilidade e inchaço, e o tratamento depende dos sintomas e da avaliação individual de cada paciente.

Durante a conversa com o médico, Simone também negou os rumores de que teria colocado próteses de silicone nos glúteos. Cambraia confirmou que ela não tem implantes e associou o volume na região ao próprio quadro de lipedema.

Satisfeita com a recuperação, a cantora ainda brincou que poderá procurar outros procedimentos no futuro. Ela, no entanto, reforçou que, desta vez, a intervenção foi motivada pela necessidade de remover o excesso de pele.

Leia mais

Imagem - Mãe de Marina Ruy Barbosa explica relação da atriz com Vini Jr. após rumores de affair

Mãe de Marina Ruy Barbosa explica relação da atriz com Vini Jr. após rumores de affair

Imagem - Maria Bethânia estará no especial de Natal de Roberto Carlos na Globo

Maria Bethânia estará no especial de Natal de Roberto Carlos na Globo

Imagem - Globo define novela de Juliana Paes que substituirá ‘Avenida Brasil’ no Vale a Pena Ver de Novo

Globo define novela de Juliana Paes que substituirá ‘Avenida Brasil’ no Vale a Pena Ver de Novo

Mais recentes

Imagem - Jay-Z é anunciado como atração principal do show do intervalo do Super Bowl 2027

Jay-Z é anunciado como atração principal do show do intervalo do Super Bowl 2027
Imagem - Adriane Galisteu critica desistências em ‘A Fazenda 18’ e aponta peões que não jogaram

Adriane Galisteu critica desistências em ‘A Fazenda 18’ e aponta peões que não jogaram
Imagem - Ebony pede desculpas a Rafa Justus após ofensa à aparência da adolescente

Ebony pede desculpas a Rafa Justus após ofensa à aparência da adolescente