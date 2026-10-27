FAMOSOS

Simone Mendes revela que retirou 4 kg de pele em cirurgia após complicações do lipedema

Cantora explicou por que precisou fazer lifting nas coxas e negou ter colocado prótese de silicone nos glúteos

Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 22:26

Simone Mendes revela detalhes de cirurgia após tratamento de lipedema Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Simone Mendes, de 42 anos, revelou detalhes da cirurgia de lifting de coxas realizada para retirar o excesso de pele associado ao lipedema. Ao retornar ao consultório do cirurgião plástico Jorge Cambraia para avaliar a recuperação, a artista contou que a quantidade de tecido removido a surpreendeu.

“Juro que dava uns 4 quilos de carne. Fiquei chocada! Nem eu sabia que eu tinha uma quantidade de pele tão gigantesca”, relatou Simone.

A sertaneja explicou que o procedimento não foi apenas uma questão estética. Segundo ela, o excesso de pele era significativo e a cirurgia se tornou necessária. “A minha cirurgia foi um sucesso. Estou felicíssima com o resultado. Era o meu sonho fazer”, afirmou.

O médico também comentou o histórico de tratamento da cantora. De acordo com Cambraia, Simone já vinha realizando procedimentos para lidar com o acúmulo de gordura na região das coxas, associado ao lipedema. Desta vez, porém, o excesso de pele exigiu uma intervenção cirúrgica específica.

Mansão de Simone Mendes 1 de 20

O lipedema é uma doença crônica que afeta o tecido adiposo e costuma provocar acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nas pernas. A condição pode causar dor, sensibilidade e inchaço, e o tratamento depende dos sintomas e da avaliação individual de cada paciente.

Durante a conversa com o médico, Simone também negou os rumores de que teria colocado próteses de silicone nos glúteos. Cambraia confirmou que ela não tem implantes e associou o volume na região ao próprio quadro de lipedema.