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Simone Mendes surge com nariz diferente e explica procedimento: 'Não é rinoplastia'

Cantora apareceu com a ponta do nariz mais levantada e chamou atenção dos seguidores; médica responsável revelou que foi utilizado um fio de sustentação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 22:00

Simone Mendes explicou que fez um procedimento com fio de sustentação para levantar a ponta do nariz
Simone Mendes explicou que fez um procedimento com fio de sustentação para levantar a ponta do nariz Crédito: Reprodução/Instagram

Simone Mendes chamou atenção dos seguidores ao aparecer com o nariz diferente nas redes sociais. A mudança na ponta nasal gerou comentários entre os internautas nesta quinta-feira (17), e a cantora decidiu explicar o que aconteceu.

A alteração não foi resultado de uma rinoplastia. Segundo a médica Cindy Alves, responsável pelo procedimento, Simone optou por uma técnica não cirúrgica para corrigir uma característica que a incomodava ao sorrir.

"'Pra quê mexer? Ela já tinha o nariz tão bonito'. Tinha mesmo, o nariz dela era muito bonito, mas quando ela sorria, o que incomodava é que a pontinha vinha pra baixo. Ela não queria se submeter a uma cirurgia, então a gente optou em levantar essa pontinha com o fio suspensório", explicou a profissional.

Simone Mendes

Simone Mendes por Reprodução/Instagram
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Simone Mendes por Reprodução/Instagram @cauegarcia
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Simone Mendes por Reprodução/Instagram

A própria Simone apareceu depois para falar sobre o resultado e pediu paciência aos seguidores. De acordo com a cantora, o nariz ainda está inchado e deve mudar durante a recuperação.

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"Confiar no processo, ainda vai cair ainda. 15 dias ainda pra frente. Eu amarrei com uns fios, não é rinoplastia. Não é cirurgia, só para a ponta que estava caída. Tá muito inchado ainda, calma, vamos confiar no processo? Depois a gente dá nota", afirmou.

A médica também explicou que o período inicial pode deixar a ponta nasal mais elevada e inchada. "'Ela vai ficar uma Peppa morena por uns dias'", brincou Cindy ao comentar a fase de recuperação.

A mudança provocou diferentes reações nas redes sociais, com internautas comentando a aparência da cantora antes mesmo de ela explicar o procedimento. Simone, no entanto, reforçou que ainda é cedo para avaliar o resultado definitivo.

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