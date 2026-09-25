Simone Mendes surge sem curativos e exibe resultado de procedimento no nariz: 'Confiar no processo'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 08:51
Simone Mendes mostrou nas redes sociais como ficou o seu rosto após passar por um procedimento estético. A cantora de 42 anos gravou uma sequência de vídeos com o nariz sem curativo, chamando a atenção do público ao mostrar que a região já começou a desinchar e ganhou um aspecto mais empinado.
Antes e depois de Simone Mendes
A cantora aproveitou o bate-papo descontraído com os seguidores enquanto colocava a faxina em dia ao som de 'Suor Pingado', parceria que gravou com o cantor Pablo. O visual repaginado vinha gerando curiosidade dos fãs desde o dia 17 de setembro, quando ela contou pela primeira vez sobre o procedimento.
Para acabar com as especulações de que teria passado por uma rinoplastia tradicional, a artista explicou que a intervenção foi bem menos invasiva do que muitos imaginaram. O objetivo era apenas corrigir um detalhe anatômico que a desagradava há algum tempo.
"Não é rinoplastia. Não é cirurgia. Só para levantar a ponta que estava caída. Mas está muito inchado ainda. Calma, vamos confiar no processo", pediu a artista.
A dentista Cindy Alves, especialista em harmonização orofacial e responsável pela aplicação, também detalhou a escolha do método. Segundo a profissional, a técnica consistiu em inserir fios de sustentação para tracionar a pontinha do nariz, que costumava descer quando a famosa sorria, dispensando internações e cortes.