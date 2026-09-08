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Simone Mendes viaja a Orlando em jatinho de R$ 30 milhões; veja quanto pode custar o voo

Cantora embarcou em avião particular avaliado em cerca de R$ 30 milhões para fazer o trajeto entre São Paulo e os Estados Unidos

Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 22:01

Simone Mendes viaja em jatinho de R$ 30 milhões; veja detalhes da aeronave Crédito: Reprodução/Instagram

Viajar para Orlando no próprio jatinho pode custar uma pequena fortuna, e Simone Mendes sabe bem disso. A cantora desembarcou na cidade norte-americana a bordo de seu Cessna Citation Sovereign, avaliado em cerca de R$ 30 milhões, em uma viagem que pode ter custado até R$ 320 mil, segundo estimativas de operação para o modelo.

Simone vive em Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, e o trajeto até Orlando ultrapassa 6,8 mil quilômetros. Como o Citation Sovereign tem alcance aproximado de 5,4 mil quilômetros, a rota exige planejamento e uma parada técnica para abastecimento.

A estimativa considera despesas como combustível, horas de voo, taxas aeroportuárias, serviços de solo e outros custos envolvidos em uma operação internacional. O valor de R$ 250 mil a R$ 320 mil é uma projeção, já que a cantora não informou quanto efetivamente gastou no deslocamento.

Simone Mendes viaja em jatinho de R$ 30 milhões; veja detalhes da aeronave 1 de 7

O jatinho, por sua vez, é um dos símbolos do patrimônio da sertaneja. O Cessna Citation Sovereign usado por Simone é avaliado em aproximadamente R$ 30 milhões e tem capacidade para realizar voos internacionais com conforto, embora precise de uma parada em uma rota como São Paulo-Orlando.

Chegada em Orlando

Depois de toda a operação, Simone ainda teve direito a uma recepção especial. Rodrigo Branco, amigo da cantora há 11 anos, esperou pela chegada em Orlando e registrou o reencontro na porta da aeronave.

Nas imagens, os dois aparecem abraçados na escada do avião, que leva o nome de Simone Mendes. “Há 11 anos, nos encontramos aqui e nunca mais nos largamos”, escreveu o empresário.