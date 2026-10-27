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Simple Plan anuncia shows no Brasil em 2027 com All Time Low, Fresno e mais; veja locais e preços

Banda fará três apresentações em maio do ano que vem

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:35

Simple Plan Crédito: Reprodução/Instagram

O Simple Plan anunciou três shows no Brasil em maio de 2027 como parte da turnê “The Bigger Than You Think! South America Tour”, que celebra os 25 anos da banda canadense. As apresentações terão participações de All Time Low, Fresno, Supercombo, Set It Off e Di Ferrero, com atrações diferentes em cada cidade.

A turnê passará pelo Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo nos dias 13, 15 e 16 de maio, respectivamente. A realização é da 30e, com apresentação do Itaú Live.

Simple Plan 1 de 16

No Rio de Janeiro, o show será realizado na quinta-feira, 13 de maio, no Qualistage, com abertura dos portões às 17h. All Time Low e Supercombo também integram a programação.

Em Curitiba, a apresentação acontece no sábado, 15 de maio, na Arena da Baixada, a partir do meio-dia. Além do Simple Plan, o público poderá assistir a shows de All Time Low, Supercombo, Fresno, Set It Off e Di Ferrero.

Já em São Paulo, o evento será no domingo, 16 de maio, no Nubank Parque, também com abertura dos portões ao meio-dia. O line-up terá as mesmas atrações confirmadas para Curitiba: All Time Low, Supercombo, Fresno, Set It Off e Di Ferrero.

Quando começa a venda de ingressos?

A pré-venda exclusiva para clientes Itaú começa nesta quarta-feira (28), às 10h, e segue até sexta-feira (30), às 10h, ou enquanto houver ingressos disponíveis. Clientes com cartões de crédito Itaú terão 15% de desconto sobre o valor da inteira, limitado à disponibilidade de ingressos.

O benefício é válido apenas para entradas de valor integral, e cada CPF poderá comprar até quatro ingressos. As compras com cartões Itaú poderão ser parceladas em até três vezes sem juros.

A venda geral começa na sexta-feira (30), ao meio-dia, pelo site da Eventim: https://www.eventim.com.br/Simple-Plan-2027.

Quanto custam os ingressos para o Simple Plan?

Os valores variam conforme a cidade, o setor e a modalidade de entrada. Confira os preços anunciados para cada apresentação.

Rio de Janeiro

Data: quinta-feira, 13 de maio de 2027

Local: Qualistage (Av. Ayrton Senna, 3.000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro)

Abertura da casa: 17h

Classificação etária: crianças e adolescentes de 5 a 15 anos podem entrar e permanecer acompanhados dos pais ou responsáveis; de 16 e 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Setores e preços:

Pista: R$ 162,50 (meia-entrada), R$ 276,25 (desconto Itaú) e R$ 325 (inteira)

Poltronas: R$ 97,50 (meia-entrada), R$ 165,75 (desconto Itaú) e R$ 195 (inteira)

Poltrona A: R$ 132,50 (meia-entrada), R$ 225,25 (desconto Itaú) e R$ 265 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 272,50 (meia-entrada), R$ 463,25 (desconto Itaú) e R$ 545 (inteira)

Camarote C: R$ 357,50 (meia-entrada), R$ 607,75 (desconto Itaú) e R$ 715 (inteira)

Camarote B: R$ 377,50 (meia-entrada), R$ 641,75 (desconto Itaú) e R$ 755 (inteira)

Camarote A: R$ 397,50 (meia-entrada), R$ 675,75 (desconto Itaú) e R$ 795 (inteira)

Pré-venda para clientes Itaú: das 10h de quarta-feira, 28 de outubro, às 10h de sexta-feira, 30 de outubro

Venda geral: a partir do meio-dia de sexta-feira, 30 de outubro

Vendas online: eventim.com.br/Simple-Plan-2027

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Estádio Nilton Santos, o Engenhão (rua das Oficinas, s/n, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro). De terça a sábado, das 10h às 17h. Não funciona em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou dias de eventos de outras empresas.

Curitiba

Data: sábado, 15 de maio de 2027

Local: Arena da Baixada (rua Buenos Aires, 1.260, Batel, Curitiba)

Abertura da casa: meio-dia

Classificação etária: crianças e adolescentes de 5 a 15 anos podem entrar e permanecer acompanhados dos pais ou responsáveis; de 16 e 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Setores e preços:

Cadeira Superior: R$ 107,50 (meia-entrada), R$ 182,75 (desconto Itaú) e R$ 215 (inteira)

Pista: R$ 187,50 (meia-entrada), R$ 318,75 (desconto Itaú) e R$ 375 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 237,50 (meia-entrada), R$ 403,75 (desconto Itaú) e R$ 475 (inteira)

Lounge Premium: R$ 237,50 (meia-entrada), R$ 403,75 (desconto Itaú) e R$ 475 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 287,50 (meia-entrada), R$ 488,75 (desconto Itaú) e R$ 575 (inteira)

Pré-venda para clientes Itaú: das 10h de quarta-feira, 28 de outubro, às 10h de sexta-feira, 30 de outubro

Venda geral: a partir do meio-dia de sexta-feira, 30 de outubro

Vendas online: eventim.com.br/Simple-Plan-2027

Bilheteria oficial, eletrônica (sem taxa de conveniência, mas sujeita a taxa de processamento): Hard Rock Café Curitiba (rua Buenos Aires, 50, Batel, Curitiba). De segunda a sexta-feira, das 11h às 21h; sábado e domingo, das 9h às 21h.

São Paulo

Data: domingo, 16 de maio de 2027

Local: Nubank Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, São Paulo)

Abertura da casa: meio-dia

Classificação etária: crianças e adolescentes de 5 a 15 anos podem entrar e permanecer acompanhados dos pais ou responsáveis; de 16 e 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Setores e preços:

Cadeira Superior: R$ 107,50 (meia-entrada), R$ 182,75 (desconto Itaú) e R$ 215 (inteira)

Pista: R$ 187,50 (meia-entrada), R$ 318,75 (desconto Itaú) e R$ 375 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 237,50 (meia-entrada), R$ 403,75 (desconto Itaú) e R$ 475 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 287,50 (meia-entrada), R$ 488,75 (desconto Itaú) e R$ 575 (inteira)

Pré-venda para clientes Itaú: das 10h de quarta-feira, 28 de outubro, às 10h de sexta-feira, 30 de outubro



Venda geral: a partir do meio-dia de sexta-feira, 30 de outubro

Vendas online: eventim.com.br/Simple-Plan-2027

Bilheterias oficiais (sem taxa de conveniência):

Espaço Unimed, até 1º de novembro (rua Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo). Na sexta-feira, 30 de outubro, das 13h às 18h; nos outros dias, das 10h às 17h. Fechada no feriado de 2 de novembro.

Nubank Parque, bilheteria A, a partir de 3 de novembro (rua Palestra Itália, 200, portão A, Perdizes, São Paulo). De terça a sábado, das 10h às 17h. Fechada em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou dias de eventos de outras empresas.

Onde comprar ingressos presencialmente?

No Rio de Janeiro, a bilheteria oficial fica no Engenhão, na Rua das Oficinas, s/n, no Engenho de Dentro. O atendimento ocorre de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, exceto feriados, dias de jogos e outras datas de eventos.

Em Curitiba, a venda presencial acontece no Hard Rock Café Curitiba, localizado na Rua Buenos Aires, 50, no bairro Batel.

Em São Paulo, até 1º de novembro, os ingressos podem ser comprados na bilheteria do Espaço Unimed, na Rua Tagipuru, 795, na Barra Funda. Na sexta-feira (30), o atendimento será das 13h às 18h; nos demais dias, das 10h às 17h. O local estará fechado no feriado de 2 de novembro.

A partir de 3 de novembro, a bilheteria passa a funcionar no Nubank Parque, na Rua Palestra Itália, 200, Portão A, no bairro Perdizes. O atendimento será de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, exceto feriados e dias de jogos ou eventos.

O que esperar da turnê?

Em comunicado, o Simple Plan comemorou o retorno à América do Sul e destacou a relação com os fãs brasileiros.

"Não poderíamos estar mais animados por finalmente levar a turnê ‘Bigger Than You Think!’ ao Brasil, Peru, Argentina e Chile! Todos os dias, vemos os comentários de vocês em nossas redes sociais e sabemos o quanto nossos fãs sul-americanos são apaixonados. É por isso que estamos tão felizes por finalmente voltar! Mal podemos esperar para reencontrar todos vocês!", afirmou a banda.

O grupo também relembrou as apresentações realizadas no país em 2024. "Os últimos shows que fizemos no Brasil, em 2024, foram alguns dos melhores de nossas vidas e estão entre os momentos mais marcantes de nossa carreira".

Segundo os músicos, a nova turnê contará com apresentações completas, reunindo sucessos, músicas queridas pelos fãs e faixas menos frequentes nos repertórios. A banda também promete shows de grande porte na região.

Simple Plan completa 25 anos de carreira

Lançado em 2002, o álbum de estreia "No Pads, No Helmets… Just Balls" ajudou a consolidar o Simple Plan como um dos nomes associados à cena pop-punk dos anos 2000.

Ao longo dos anos, a música "I’m Just a Kid" voltou a ganhar popularidade com uma tendência nostálgica no TikTok. O sucesso também inspirou o documentário "Simple Plan: The Kids in the Crowd", lançado em 2025 pelo Prime Video, e o livro infantil "I’m Just a Kid: The Story of Simple Plan", previsto para março de 2027.