Simple Plan anuncia shows no Brasil em 2027 com All Time Low, Fresno e mais; veja locais e preços

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Giuliana Mancini
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:35
O Simple Plan anunciou três shows no Brasil em maio de 2027 como parte da turnê “The Bigger Than You Think! South America Tour”, que celebra os 25 anos da banda canadense. As apresentações terão participações de All Time Low, Fresno, Supercombo, Set It Off e Di Ferrero, com atrações diferentes em cada cidade.
A turnê passará pelo Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo nos dias 13, 15 e 16 de maio, respectivamente. A realização é da 30e, com apresentação do Itaú Live.
Simple Plan
No Rio de Janeiro, o show será realizado na quinta-feira, 13 de maio, no Qualistage, com abertura dos portões às 17h. All Time Low e Supercombo também integram a programação.
Em Curitiba, a apresentação acontece no sábado, 15 de maio, na Arena da Baixada, a partir do meio-dia. Além do Simple Plan, o público poderá assistir a shows de All Time Low, Supercombo, Fresno, Set It Off e Di Ferrero.
Já em São Paulo, o evento será no domingo, 16 de maio, no Nubank Parque, também com abertura dos portões ao meio-dia. O line-up terá as mesmas atrações confirmadas para Curitiba: All Time Low, Supercombo, Fresno, Set It Off e Di Ferrero.
Quando começa a venda de ingressos?
A pré-venda exclusiva para clientes Itaú começa nesta quarta-feira (28), às 10h, e segue até sexta-feira (30), às 10h, ou enquanto houver ingressos disponíveis. Clientes com cartões de crédito Itaú terão 15% de desconto sobre o valor da inteira, limitado à disponibilidade de ingressos.
O benefício é válido apenas para entradas de valor integral, e cada CPF poderá comprar até quatro ingressos. As compras com cartões Itaú poderão ser parceladas em até três vezes sem juros.
A venda geral começa na sexta-feira (30), ao meio-dia, pelo site da Eventim: https://www.eventim.com.br/Simple-Plan-2027.
Quanto custam os ingressos para o Simple Plan?
Os valores variam conforme a cidade, o setor e a modalidade de entrada. Confira os preços anunciados para cada apresentação.
Rio de Janeiro
Data: quinta-feira, 13 de maio de 2027
Local: Qualistage (Av. Ayrton Senna, 3.000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro)
Abertura da casa: 17h
Classificação etária: crianças e adolescentes de 5 a 15 anos podem entrar e permanecer acompanhados dos pais ou responsáveis; de 16 e 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Setores e preços:
Pré-venda para clientes Itaú: das 10h de quarta-feira, 28 de outubro, às 10h de sexta-feira, 30 de outubro
Venda geral: a partir do meio-dia de sexta-feira, 30 de outubro
Vendas online: eventim.com.br/Simple-Plan-2027
Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Estádio Nilton Santos, o Engenhão (rua das Oficinas, s/n, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro). De terça a sábado, das 10h às 17h. Não funciona em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou dias de eventos de outras empresas.
Curitiba
Data: sábado, 15 de maio de 2027
Local: Arena da Baixada (rua Buenos Aires, 1.260, Batel, Curitiba)
Abertura da casa: meio-dia
Classificação etária: crianças e adolescentes de 5 a 15 anos podem entrar e permanecer acompanhados dos pais ou responsáveis; de 16 e 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Setores e preços:
Pré-venda para clientes Itaú: das 10h de quarta-feira, 28 de outubro, às 10h de sexta-feira, 30 de outubro
Venda geral: a partir do meio-dia de sexta-feira, 30 de outubro
Vendas online: eventim.com.br/Simple-Plan-2027
Bilheteria oficial, eletrônica (sem taxa de conveniência, mas sujeita a taxa de processamento): Hard Rock Café Curitiba (rua Buenos Aires, 50, Batel, Curitiba). De segunda a sexta-feira, das 11h às 21h; sábado e domingo, das 9h às 21h.
São Paulo
Data: domingo, 16 de maio de 2027
Local: Nubank Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, São Paulo)
Abertura da casa: meio-dia
Classificação etária: crianças e adolescentes de 5 a 15 anos podem entrar e permanecer acompanhados dos pais ou responsáveis; de 16 e 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Setores e preços:
Pré-venda para clientes Itaú: das 10h de quarta-feira, 28 de outubro, às 10h de sexta-feira, 30 de outubro
Venda geral: a partir do meio-dia de sexta-feira, 30 de outubro
Vendas online: eventim.com.br/Simple-Plan-2027
Bilheterias oficiais (sem taxa de conveniência):
Onde comprar ingressos presencialmente?
No Rio de Janeiro, a bilheteria oficial fica no Engenhão, na Rua das Oficinas, s/n, no Engenho de Dentro. O atendimento ocorre de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, exceto feriados, dias de jogos e outras datas de eventos.
Em Curitiba, a venda presencial acontece no Hard Rock Café Curitiba, localizado na Rua Buenos Aires, 50, no bairro Batel.
Em São Paulo, até 1º de novembro, os ingressos podem ser comprados na bilheteria do Espaço Unimed, na Rua Tagipuru, 795, na Barra Funda. Na sexta-feira (30), o atendimento será das 13h às 18h; nos demais dias, das 10h às 17h. O local estará fechado no feriado de 2 de novembro.
A partir de 3 de novembro, a bilheteria passa a funcionar no Nubank Parque, na Rua Palestra Itália, 200, Portão A, no bairro Perdizes. O atendimento será de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, exceto feriados e dias de jogos ou eventos.
O que esperar da turnê?
Em comunicado, o Simple Plan comemorou o retorno à América do Sul e destacou a relação com os fãs brasileiros.
"Não poderíamos estar mais animados por finalmente levar a turnê ‘Bigger Than You Think!’ ao Brasil, Peru, Argentina e Chile! Todos os dias, vemos os comentários de vocês em nossas redes sociais e sabemos o quanto nossos fãs sul-americanos são apaixonados. É por isso que estamos tão felizes por finalmente voltar! Mal podemos esperar para reencontrar todos vocês!", afirmou a banda.
O grupo também relembrou as apresentações realizadas no país em 2024. "Os últimos shows que fizemos no Brasil, em 2024, foram alguns dos melhores de nossas vidas e estão entre os momentos mais marcantes de nossa carreira".
Segundo os músicos, a nova turnê contará com apresentações completas, reunindo sucessos, músicas queridas pelos fãs e faixas menos frequentes nos repertórios. A banda também promete shows de grande porte na região.
Simple Plan completa 25 anos de carreira
Lançado em 2002, o álbum de estreia "No Pads, No Helmets… Just Balls" ajudou a consolidar o Simple Plan como um dos nomes associados à cena pop-punk dos anos 2000.
Ao longo dos anos, a música "I’m Just a Kid" voltou a ganhar popularidade com uma tendência nostálgica no TikTok. O sucesso também inspirou o documentário "Simple Plan: The Kids in the Crowd", lançado em 2025 pelo Prime Video, e o livro infantil "I’m Just a Kid: The Story of Simple Plan", previsto para março de 2027.
A primeira apresentação da banda no Brasil aconteceu em 2005. Desde então, o grupo voltou ao país diversas vezes, incluindo a participação na primeira edição da I Wanna Be Tour, em 2024.