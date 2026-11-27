EDIÇÃO ESPECIAL

Sinhozinho Malta sai com secretária, e Roberto acorda no hospital em 'Roque Santeiro' nesta sexta (27 de dezembro)

Ninon escapa de ataque do lobisomem com a chegada de Rosaly, enquanto Marilda surpreende Roberto com um beijo à força

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 12:00

Sinhozinho Malta (Lima Duarte) em 'Roque Santeiro' Crédito: Jorge Baumann/Globo

No Rio de Janeiro, Sinhozinho Malta (Lima Duarte) sai com uma secretária e a convida para ir ao seu apartamento. Em Asa Branca, Ninon (Cláudia Raia) quase é atacada pelo lobisomem, mas Rosaly (Ísis de Oliveira) chega a tempo de interromper a ação da criatura, que foge.

Enquanto isso, Zé das Medalhas (Armando Bógus) não consegue descobrir a identidade do homem que deu carona para Lulu (Cássia Kis). No hospital, Roberto (Fábio Jr.) finalmente acorda, mas se surpreende ao encontrar Marilda (Elizangela), que o beija à força.

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