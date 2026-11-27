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Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 12:00
No Rio de Janeiro, Sinhozinho Malta (Lima Duarte) sai com uma secretária e a convida para ir ao seu apartamento. Em Asa Branca, Ninon (Cláudia Raia) quase é atacada pelo lobisomem, mas Rosaly (Ísis de Oliveira) chega a tempo de interromper a ação da criatura, que foge.
Enquanto isso, Zé das Medalhas (Armando Bógus) não consegue descobrir a identidade do homem que deu carona para Lulu (Cássia Kis). No hospital, Roberto (Fábio Jr.) finalmente acorda, mas se surpreende ao encontrar Marilda (Elizangela), que o beija à força.
Roque Santeiro
Roque Santeiro é exibida no Edição Especial às 14h45 após o Jornal Hoje.