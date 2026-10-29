EDIÇÃO ESPECIAL

Sinhozinho Malta sente ciúmes de Viúva Porcina e ameaça Roberto no capítulo desta quinta-feira (29 de outubro)

Edição Especial de Roque Santeiro é exibida às 14h45, logo após o Jornal Hoje

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 13:00

Viúva Porcina (Regina Duarte) e Sinhozinho Malta (Lima Duarte) vivem história de amor em 'Roque Santeiro' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo da Edição Especial de Roque Santeiro desta quinta-feira (29), Sinhozinho Malta (Lima Duarte) ameaça Roberto Mathias (Fábio Jr.) e deixa claro que desconfia da relação dele com a Viúva Porcina (Regina Duarte). Mesmo assim, Porcina procura Roberto durante uma gravação e é surpreendida pela chegada de Sinhozinho, que aumenta ainda mais a pressão sobre os dois.

Tânia (Lídia Brondi) tenta descobrir onde a equipe de cinema está hospedada. Enquanto isso, Porcina aceita vender um terreno para Linda Bastos (Patrícia Pillar) e Tito França (Luiz Armando Queiroz), e Flô (Ary Fontoura) contrata Ninon (Claudia Raia) e Rosaly (Isis de Oliveira) como manicures por pressão de Sinhozinho. Roberto é sequestrado pelos capangas de Porcina, que faz o rapaz acreditar que Sinhozinho está por trás do crime, mas ele consegue fugir.

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