Sinhozinho Malta sente ciúmes de Viúva Porcina e ameaça Roberto no capítulo desta quinta-feira (29 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 13:00
No capítulo da Edição Especial de Roque Santeiro desta quinta-feira (29), Sinhozinho Malta (Lima Duarte) ameaça Roberto Mathias (Fábio Jr.) e deixa claro que desconfia da relação dele com a Viúva Porcina (Regina Duarte). Mesmo assim, Porcina procura Roberto durante uma gravação e é surpreendida pela chegada de Sinhozinho, que aumenta ainda mais a pressão sobre os dois.
Tânia (Lídia Brondi) tenta descobrir onde a equipe de cinema está hospedada. Enquanto isso, Porcina aceita vender um terreno para Linda Bastos (Patrícia Pillar) e Tito França (Luiz Armando Queiroz), e Flô (Ary Fontoura) contrata Ninon (Claudia Raia) e Rosaly (Isis de Oliveira) como manicures por pressão de Sinhozinho. Roberto é sequestrado pelos capangas de Porcina, que faz o rapaz acreditar que Sinhozinho está por trás do crime, mas ele consegue fugir.
Roque Santeiro
A Edição Especial de Roque Santeiro é exibida às 14h45, logo após o Jornal Hoje.