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Sinhozinho Malta sente ciúmes de Viúva Porcina e ameaça Roberto no capítulo desta quinta-feira (29 de outubro)

Edição Especial de Roque Santeiro é exibida às 14h45, logo após o Jornal Hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 13:00

Viúva Porcina (Regina Duarte) e Sinhozinho Malta (Lima Duarte) vivem história de amor em 'Roque Santeiro'
Viúva Porcina (Regina Duarte) e Sinhozinho Malta (Lima Duarte) vivem história de amor em 'Roque Santeiro' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo da Edição Especial de Roque Santeiro desta quinta-feira (29), Sinhozinho Malta (Lima Duarte) ameaça Roberto Mathias (Fábio Jr.) e deixa claro que desconfia da relação dele com a Viúva Porcina (Regina Duarte). Mesmo assim, Porcina procura Roberto durante uma gravação e é surpreendida pela chegada de Sinhozinho, que aumenta ainda mais a pressão sobre os dois.

Tânia (Lídia Brondi) tenta descobrir onde a equipe de cinema está hospedada. Enquanto isso, Porcina aceita vender um terreno para Linda Bastos (Patrícia Pillar) e Tito França (Luiz Armando Queiroz), e Flô (Ary Fontoura) contrata Ninon (Claudia Raia) e Rosaly (Isis de Oliveira) como manicures por pressão de Sinhozinho. Roberto é sequestrado pelos capangas de Porcina, que faz o rapaz acreditar que Sinhozinho está por trás do crime, mas ele consegue fugir.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

A Edição Especial de Roque Santeiro é exibida às 14h45, logo após o Jornal Hoje.

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