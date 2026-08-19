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'Sinto terrivelmente a sua falta': Mãe de Matthew Perry homenageia o ator na data em que ele completaria 57 anos

Ator de "Friends" faleceu em outubro de 2023, aos 54 anos

Kamila Macedo

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 23:40

Suzanne Morrison faz declaração de anive Crédito: Divulgação/Reprodução

Suzanne Morrison, mãe do ator Matthew Perry, publicou uma emocionante declaração de aniversário para o filho nesta quarta-feira (19). A data marca o dia em que o artista completaria 57 anos. O intérprete do icônico Chandler Bing faleceu em outubro de 2023, aos 54 anos, em decorrência de uma overdose acidental de cetamina. A homenagem foi compartilhada no perfil oficial da Matthew Perry House, organização dedicada a preservar a memória do ator e apoiar pessoas com vícios.

"19 de agosto. É aniversário dele. Matthew nasceu há 57 anos, neste dia, uma data que sinto intensamente como se tudo tivesse acontecido nesta mesma manhã. Junto com todos os dias em que ele lutou, e os dias em que escondeu seu vício do mundo, e até de mim. Matthew doce, amoroso, engraçado, rabugento e cabeça-dura, que queria – tanto – estar bem”, iniciou na publicação, abrindo o coração sobre a saudade e a batalha do filho contra a dependência.

“Sinto terrivelmente a sua falta. O tempo todo. Todos os dias. E ouço ele dizendo repetidamente nos últimos dias de sua vida: ‘Eu só quero ajudar pessoas como eu, presas na doença da dependência’. Ele não pode mais. Mas nós podemos. E, com a sua ajuda, nós vamos. Obrigada”, finalizou.

Matthew Perry, ator de Friends 1 de 8

Matthew Perry ganhou projeção internacional ao dar vida ao personagem Chandler Bing na comédia Friends (1994-2004). Ao longo da carreira, o ator falou abertamente sobre seus problemas com o alcoolismo e o uso de drogas, além dos longos e difíceis processos de reabilitação. Ao lançar sua autobiografia em 2022, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (publicada no Brasil como "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível"), o artista reforçou que o objetivo central de expor sua história era ajudar pessoas que enfrentavam o mesmo dilema.

O artista faleceu em 28 de outubro de 2023, em sua residência em Los Angeles, nos Estados Unidos. Laudos periciais apontaram que a causa da morte foi um afogamento acidental decorrente dos efeitos agudos do uso da cetamina.

Condenações no caso

Em maio deste ano, Kenneth Iwamasa, ex-assistente pessoal do artista, foi condenado a cumprir 41 meses de prisão por participação no esquema de distribuição do anestésico que levou à morte do astro. Segundo as investigações, Iwamasa recebia ilegalmente e aplicava a substância no ator mesmo sem ter qualquer formação médica.

No mesmo período, o produtor Erik Fleming foi apontado como o intermediador na compra das drogas, foi sentenciado a dois anos de prisão e três de liberdade supervisionada. Ele se declarou culpado das acusações de conspiração para distribuir cetamina e de fornecimento da substância com resultado de morte.

Além da dupla, outras três pessoas foram responsabilizadas pela Justiça. Entre elas está Jasveen Sangha, apelidada pelas autoridades como a “Rainha da Cetamina”, acusada de fornecer a droga para personalidades de Hollywood; ela recebeu pena de 15 anos de prisão por ter vendido cerca de 50 fracos de cetamina ao ator, por meio de Fleming.