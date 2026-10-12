HACKER

Site da Ancine é hackeado e exibe ataques a nordestinos e mensagens sobre eleições

Página da agência federal foi invadida nesta segunda-feira (12) e apresentou ofensas, acusações de fraude eleitoral e montagem com políticos

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 18:19

Site da Ancine é hackeado Crédito: Reprodução

O site oficial da Agência Nacional do Cinema (Ancine) foi alvo de um ataque hacker nesta segunda-feira (12). Durante a invasão, a página passou a exibir mensagens ofensivas contra nordestinos, críticas a universidades públicas e conteúdos de teor político, incluindo alegações de fraude nas eleições.

Quem tentou acessar o endereço eletrônico da agência encontrou a expressão "nordestinos burros", além de textos direcionados a pessoas identificadas como comunistas.

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A página também apresentava uma montagem com o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), usando óculos escuros e uma camisa do Brasil. Na mesma imagem, aparecia a deputada federal Júlia Zanatta (PL), segurando um chicote.

As mensagens e imagens foram inseridas durante a invasão e não representam um posicionamento oficial da Ancine. As alegações de fraude eleitoral exibidas pelos invasores não foram acompanhadas de provas.

A Associação das Servidoras e dos Servidores da Ancine (Aspac) informou, por meio das redes sociais, que acionou a equipe responsável pela tecnologia da informação assim que tomou conhecimento do problema. "Avisamos imediatamente a TI. Já tiraram do ar. Muito gratos!", declarou a associação em uma publicação no Instagram.

Após a retirada do conteúdo, o endereço eletrônico da agência passou a apresentar uma mensagem de erro para quem tentava acessar a página.

Segundo o Metrópoles, a Ancine foi procurada para comentar o episódio, mas não havia respondido até a publicação da reportagem.