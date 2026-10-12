Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Site da Ancine é hackeado e exibe ataques a nordestinos e mensagens sobre eleições

Página da agência federal foi invadida nesta segunda-feira (12) e apresentou ofensas, acusações de fraude eleitoral e montagem com políticos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 18:19

Site da Ancine é hackeado
Site da Ancine é hackeado Crédito: Reprodução

O site oficial da Agência Nacional do Cinema (Ancine) foi alvo de um ataque hacker nesta segunda-feira (12). Durante a invasão, a página passou a exibir mensagens ofensivas contra nordestinos, críticas a universidades públicas e conteúdos de teor político, incluindo alegações de fraude nas eleições.

Quem tentou acessar o endereço eletrônico da agência encontrou a expressão "nordestinos burros", além de textos direcionados a pessoas identificadas como comunistas.

Bahia: Eleições 2026 em números

Eleições em números por Arte/CORREIO
Eleições em números por Arte/CORREIO
Eleições em números por Arte/CORREIO
Eleições em números por Arte/CORREIO
Eleições em números por Arte/CORREIO
Eleições em números por Arte/CORREIO
Eleições em números por Arte/CORREIO
Eleições em números por Arte/CORREIO
Eleições em números por Arte/CORREIO
Eleições em números por Arte/CORREIO
Eleições em números por Arte/CORREIO
Eleições em números por Arte/CORREIO
Eleições em números por Arte/CORREIO
Eleições em números por Arte/CORREIO
Eleições em números por Arte/CORREIO
1 de 15
Eleições em números por Arte/CORREIO

A página também apresentava uma montagem com o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), usando óculos escuros e uma camisa do Brasil. Na mesma imagem, aparecia a deputada federal Júlia Zanatta (PL), segurando um chicote.

As mensagens e imagens foram inseridas durante a invasão e não representam um posicionamento oficial da Ancine. As alegações de fraude eleitoral exibidas pelos invasores não foram acompanhadas de provas.

A Associação das Servidoras e dos Servidores da Ancine (Aspac) informou, por meio das redes sociais, que acionou a equipe responsável pela tecnologia da informação assim que tomou conhecimento do problema. "Avisamos imediatamente a TI. Já tiraram do ar. Muito gratos!", declarou a associação em uma publicação no Instagram.

Leia mais

Imagem - Morre RJ Mitte, ator que interpretou filho de Walter White em 'Breaking Bad', aos 34 anos

Morre RJ Mitte, ator que interpretou filho de Walter White em 'Breaking Bad', aos 34 anos

Imagem - Giovanna Ewbank revela como está vida sexual com Bruno Gagliasso após 16 anos juntos: 'Escasso'

Giovanna Ewbank revela como está vida sexual com Bruno Gagliasso após 16 anos juntos: 'Escasso'

Imagem - Romário curte noitada com surfista 34 anos mais jovem e aparece em carro cercado de mulheres

Romário curte noitada com surfista 34 anos mais jovem e aparece em carro cercado de mulheres

Após a retirada do conteúdo, o endereço eletrônico da agência passou a apresentar uma mensagem de erro para quem tentava acessar a página.

Segundo o Metrópoles, a Ancine foi procurada para comentar o episódio, mas não havia respondido até a publicação da reportagem.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade dos responsáveis pela invasão ou sobre possíveis dados comprometidos durante o ataque.

Mais recentes

Imagem - Sessão da Tarde na TV Globo: veja os filmes da semana de 12 a 16 de outubro

Sessão da Tarde na TV Globo: veja os filmes da semana de 12 a 16 de outubro
Imagem - Morre RJ Mitte, ator que interpretou filho de Walter White em 'Breaking Bad', aos 34 anos

Morre RJ Mitte, ator que interpretou filho de Walter White em 'Breaking Bad', aos 34 anos
Imagem - Ratos podem entrar por frestas minúsculas: esponja metálica promete bloquear a passagem para 'primos do Mickey Mouse'

Ratos podem entrar por frestas minúsculas: esponja metálica promete bloquear a passagem para 'primos do Mickey Mouse'