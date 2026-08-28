CASA DOS FAMOSOS

Sítio de apresentador famoso na serra tem santuário de animais, decoração rústica e banheiro feito com tronco de eucalipto

O ator e apresentador transformou a propriedade herdada pelo pai em um refúgio ecológico com animais salvos do abate

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14:48

'Recanto do Marques' Crédito: Reprodução/Instagram

Longe dos holofotes da televisão, André Marques trocou o agito da cidade pela calmaria do campo e tem compartilhado com o público os detalhes da intensa reforma de seu sítio na região serrana do Rio de Janeiro.

Batizada de 'Recanto do Marques', a propriedade localizada em Cachoeiras de Macacu foi herdada de seu pai, Otto, que faleceu em maio de 2025, aos 73 anos. Desde então, o apresentador assumiu pessoalmente a missão de revitalizar o espaço para transformá-lo em seu lar e em um santuário voltado para o acolhimento de animais resgatados.

André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' 1 de 19

As melhorias começaram pela sede do sítio, que ganhou uma iluminação repaginada, mobiliário rústico e áreas de convivência integradas. Entre os detalhes que mais orgulham o artista está um banheiro reformado com uma cuba esculpida diretamente em um tronco de eucalipto. Na área externa, cães adotados convivem livremente com cabras, vacas e cavalos.