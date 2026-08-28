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Sítio de apresentador famoso na serra tem santuário de animais, decoração rústica e banheiro feito com tronco de eucalipto

O ator e apresentador transformou a propriedade herdada pelo pai em um refúgio ecológico com animais salvos do abate

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14:48

André Marques e a reforma de sua 'terrinha'
'Recanto do Marques' Crédito: Reprodução/Instagram

Longe dos holofotes da televisão, André Marques trocou o agito da cidade pela calmaria do campo e tem compartilhado com o público os detalhes da intensa reforma de seu sítio na região serrana do Rio de Janeiro.

Batizada de 'Recanto do Marques', a propriedade localizada em Cachoeiras de Macacu foi herdada de seu pai, Otto, que faleceu em maio de 2025, aos 73 anos. Desde então, o apresentador assumiu pessoalmente a missão de revitalizar o espaço para transformá-lo em seu lar e em um santuário voltado para o acolhimento de animais resgatados.

André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques'

André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
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'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram
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André Marques em sua propriedade 'Recanto do Marques' por Reprodução/Instagram

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As melhorias começaram pela sede do sítio, que ganhou uma iluminação repaginada, mobiliário rústico e áreas de convivência integradas. Entre os detalhes que mais orgulham o artista está um banheiro reformado com uma cuba esculpida diretamente em um tronco de eucalipto. Na área externa, cães adotados convivem livremente com cabras, vacas e cavalos.

Passando a maior parte do tempo na propriedade, André tem usado o contato com a natureza para focar no autoconhecimento e na saúde mental. Em publicações recentes, o ex-global refletiu sobre a importância de desacelerar, valorizar o silêncio e buscar clareza longe da pressão e dos holofotes da vida pública.

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Tags:

André Marques Casa dos Famosos Sítio

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