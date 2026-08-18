Slipknot surpreende fãs ao expulsar integrante da banda; saiba detalhes

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10:16
O grupo norte-americano de metal Slipknot confirmou a saída de um de seus integrantes mais antigos. O DJ e tecladista Sid Wilson, conhecido pelos fãs como o número #0 da formação original, deixou a banda após quase 30 anos.
Slipknot confirma saída de Sid Wilson
Embora o breve comunicado inicial divulgado nas redes tenha sido excluído minutos depois, o próprio músico confirmou a despedida ao atualizar a biografia de seu perfil oficial no Instagram com o período de sua permanência: "1997-2026". Logo após o anúncio, o guitarrista Jim Root publicou uma mensagem enigmática nos Stories pedindo calma aos fãs: "Não acredite em tudo o que lê. Pare. Pense. Respire fundo. Reflita um pouco sobre isso. Talvez quem sabe até esperar até que haja mais informações".
Os primeiros rumores sobre o rompimento surgiram no final de julho, após apuração do portal TMZ, mas o guitarrista Jim Root havia pedido cautela ao público na época. As razões formais para a ruptura ainda não foram detalhadas pelos integrantes nem pela equipe do artista, mas os rumores que circulavam era de que os membros 'não aguentavam mais' o comportamento do artista.
A saída coincide com uma fase turbulenta na vida pessoal do DJ. Recentemente, Wilson colocou um ponto final no noivado com a cantora Kelly Osbourne, filha de Ozzy Osbourne. Os dois estavam juntos desde 2022, ficaram noivos em julho de 2025 e são pais do pequeno Sidney. Segundo a revista People, o casal já vinha enfrentando uma crise profunda nos últimos meses antes da separação.
Membro do grupo desde 1998, um ano antes do lançamento do primeiro álbum autointitulado, Sidney George Wilson III participou de toda a discografia oficial de estúdio do Slipknot e se destacava no palco pelas performances e saltos acrobáticos. Além disso, o artista mantém projetos paralelos, como o grupo AMPT, parcerias com o coletivo de DJs Sound Proof Coalition (S.P.C.) e apresentações solo sob o pseudônimo DJ Starscream.