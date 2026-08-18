FIM DE UMA ERA

Slipknot surpreende fãs ao expulsar integrante da banda; saiba detalhes

Conhecido como o número #0, DJ e tecladista estava na banda desde 1998

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10:16

Slipknot Crédito: Divulgação/Anthony Scanga

O grupo norte-americano de metal Slipknot confirmou a saída de um de seus integrantes mais antigos. O DJ e tecladista Sid Wilson, conhecido pelos fãs como o número #0 da formação original, deixou a banda após quase 30 anos.

Slipknot confirma saída de Sid Wilson 1 de 12

Embora o breve comunicado inicial divulgado nas redes tenha sido excluído minutos depois, o próprio músico confirmou a despedida ao atualizar a biografia de seu perfil oficial no Instagram com o período de sua permanência: "1997-2026". Logo após o anúncio, o guitarrista Jim Root publicou uma mensagem enigmática nos Stories pedindo calma aos fãs: "Não acredite em tudo o que lê. Pare. Pense. Respire fundo. Reflita um pouco sobre isso. Talvez quem sabe até esperar até que haja mais informações".

Os primeiros rumores sobre o rompimento surgiram no final de julho, após apuração do portal TMZ, mas o guitarrista Jim Root havia pedido cautela ao público na época. As razões formais para a ruptura ainda não foram detalhadas pelos integrantes nem pela equipe do artista, mas os rumores que circulavam era de que os membros 'não aguentavam mais' o comportamento do artista.

A saída coincide com uma fase turbulenta na vida pessoal do DJ. Recentemente, Wilson colocou um ponto final no noivado com a cantora Kelly Osbourne, filha de Ozzy Osbourne. Os dois estavam juntos desde 2022, ficaram noivos em julho de 2025 e são pais do pequeno Sidney. Segundo a revista People, o casal já vinha enfrentando uma crise profunda nos últimos meses antes da separação.