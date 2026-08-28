CURIOSIDADES

Smurf, a vaca que se tornou recordista mundial: ela produziu mais de 216 toneladas de leite e acumulou 216.891 quilos ao longo da vida

A Holstein canadense produzia até 35,4 litros por dia e acumulou 216.891 quilos ao longo da vida



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:33

Vaca azul, inspirada na cor dos Smurfs, aparece sendo ordenhada em um estábulo. Crédito: (Foto: imagem gerada por IA)

Três vezes por dia, Smurf deixava a baia, caminhava até a ordenhadeira e depois voltava a comer e descansar. A rotina se repetiu durante anos em uma fazenda do Canadá e ajudou a Holstein a alcançar uma marca incomum: mais de 216 toneladas de leite ao longo da vida.

O Guinness World Records reconheceu Smurf como a vaca com a maior produção vitalícia de leite. Ao todo, ela acumulou 216.891 quilos, número que garantiu o recorde mundial.

A produção diária também chamava atenção. Smurf chegava a produzir 37,7 quilos de leite por dia, o equivalente a aproximadamente 35,4 litros ou 150 copos. Ela morreu em 2014, aos 18 anos.

vaca smurf 1 de 4

Uma rotina de três ordenhas

A fazenda La Ferme Gillette, em Ontário, mantinha uma rotina rigorosa para acompanhar a produção. Smurf passava pelo processo de ordenha três vezes ao dia, sempre com preparação e higienização antes e depois do procedimento.

Primeiro, os funcionários aplicavam um desinfetante e estimulavam a descida do leite. Depois de cerca de 90 segundos, limpavam o úbere, conectavam o equipamento e aguardavam a retirada completa. Ao final, a máquina se desprendia sozinha.

O leite de Smurf seguia para o mesmo tanque das outras vacas da fazenda. A equipe misturava toda a produção antes de enviar o conteúdo para uma unidade de processamento.

Além disso, a recordista tinha uma baia própria, com palha e colchão para descansar. A fazenda deixava alimento disponível ao longo do dia e renovava a oferta duas vezes.

Genética e longevidade

Eric Patenaude, um dos responsáveis pela criação, atribuiu o desempenho de Smurf à combinação entre genética e longevidade. Segundo o relato publicado pelo Guinness, a família da vaca reunia animais capazes de viver por muitos anos e manter uma produção elevada.

A facilidade para engravidar novamente também contribuiu para a continuidade dos ciclos de lactação. Com isso, Smurf permaneceu produtiva por mais tempo do que a maioria dos animais da mesma atividade.

A fazenda acompanhava os números de todas as vacas por meio de controles de produção. Smurf aparecia no topo dos registros e, por isso, os responsáveis perceberam que ela poderia alcançar uma marca histórica.

Dois registros de produção

O Guinness considera 216.891 quilos como a produção vitalícia que garantiu o título mundial a Smurf. A Holstein Canada, porém, lista a vaca pelo nome oficial Gillette E Smurf com um total de 247.711 quilos.

A diferença entre os números está relacionada ao momento de cada registro. O Guinness usou a marca reconhecida para o recorde, enquanto a associação canadense registrou um total maior na lista de produtoras vitalícias consultada em novembro de 2016.

Esse volume mostra que Smurf não dependia de um único dia de alta produção. O resultado cresceu com a repetição das ordenhas, a sucessão de lactações e a permanência do animal na atividade durante muitos anos.

Uma marca acumulada ao longo da vida

Smurf construiu o recorde pouco a pouco. Cada ordenha acrescentava uma parcela ao total, enquanto a genética, a alimentação, o manejo e a capacidade de continuar produzindo sustentavam a trajetória.

A história da vaca canadense também ajuda a explicar por que os recordes de produção vitalícia dependem de mais do que números diários. Para alcançar uma marca desse tipo, o animal precisa manter uma rotina produtiva por muitos ciclos.