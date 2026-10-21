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Só 994 pessoas têm este nome no Brasil: escolhido por Pyong Lee para a filha, Joquebede possui significado surpreendente

Ex-BBB e Natália Lee anunciaram que a primeira filha do casal se chamará como a mãe de Moisés

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:12

Pyong Lee e Natália Nasser estão esperando uma menina
Pyong Lee e Natália Nasser estão esperando uma menina Crédito: Reprodução/Instagram

Pyong Lee e Natália Lee já escolheram o nome da primeira filha do casal: Joquebede. O anúncio foi feito nas redes sociais na terça-feira (20), em um vídeo no qual os dois explicaram que procuravam um nome diferente e com um significado especial. A bebê tem previsão de nascimento para 2027.

Joquebede é a forma em português do hebraico Yocheved e costuma ser traduzido como "Deus é glória" ou "a glória de Deus". O nome faz referência a uma personagem do Antigo Testamento e chama atenção pela raridade no Brasil. Segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 994 pessoas tinham esse nome no país.

Ex-BBB Pyong Lee se casa no Chile

Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
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Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução

Quem foi Joquebede na Bíblia?

Joquebede é apresentada na Bíblia como mãe de Moisés, Arão e Miriã. Sua história aparece principalmente no livro de Êxodo e é marcada pela tentativa de proteger o filho ainda bebê de uma ordem do faraó que determinava a morte dos meninos hebreus.

Para salvar Moisés, ela o escondeu durante três meses. Depois, colocou o bebê em um cesto de junco impermeabilizado e o deixou às margens do rio Nilo. A criança foi encontrada pela filha do faraó, que decidiu criá-la.

Mais tarde, a própria Joquebede foi chamada para amamentar o filho, sem que a filha do faraó soubesse inicialmente de sua identidade como mãe biológica. A personagem é lembrada na tradição judaico-cristã pela coragem e pela atitude de proteger a família diante de uma ameaça.

Por que Pyong Lee escolheu o nome Joquebede?

No vídeo publicado pelo casal, Pyong explicou que ele e Natália passaram um período pensando em opções antes de tomar a decisão. A intenção era encontrar um nome incomum, mas que também tivesse uma história importante.

"A gente ficou um tempão pensando para poder decidir e queríamos que tivesse um significado importante, um significado especial e que fosse bem diferente de um nome comum, que você vê várias pessoas com o mesmo nome", contou o ex-BBB.

Natália também comentou que não conhece ninguém com o nome escolhido. Ao revelar a decisão, ela explicou que a inspiração veio da mãe de Moisés. "O nome que a gente escolheu é o nome da mãe de Moisés. A gente sabe que é um nome bem diferente, mas a gente queria um nome único", afirmou.

Filha de Pyong Lee será a primeira menina após quatro gerações

A escolha do nome veio algumas semanas depois de o casal anunciar que espera uma menina. No início de outubro, Pyong compartilhou nas redes sociais o resultado do chá revelação e contou que a chegada da bebê interromperia uma sequência de quatro gerações de homens em sua família.

Pyong e Natália anunciaram a gravidez em setembro. O influenciador também é pai de Jake, de 6 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Sammy Sampaio.

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Pyong lee

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