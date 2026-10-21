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Só 994 pessoas têm este nome no Brasil: escolhido por Pyong Lee para a filha, Joquebede possui significado surpreendente

Ex-BBB e Natália Lee anunciaram que a primeira filha do casal se chamará como a mãe de Moisés

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:12

Pyong Lee e Natália Nasser estão esperando uma menina Crédito: Reprodução/Instagram

Pyong Lee e Natália Lee já escolheram o nome da primeira filha do casal: Joquebede. O anúncio foi feito nas redes sociais na terça-feira (20), em um vídeo no qual os dois explicaram que procuravam um nome diferente e com um significado especial. A bebê tem previsão de nascimento para 2027.

Joquebede é a forma em português do hebraico Yocheved e costuma ser traduzido como "Deus é glória" ou "a glória de Deus". O nome faz referência a uma personagem do Antigo Testamento e chama atenção pela raridade no Brasil. Segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 994 pessoas tinham esse nome no país.

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Quem foi Joquebede na Bíblia?

Joquebede é apresentada na Bíblia como mãe de Moisés, Arão e Miriã. Sua história aparece principalmente no livro de Êxodo e é marcada pela tentativa de proteger o filho ainda bebê de uma ordem do faraó que determinava a morte dos meninos hebreus.

Para salvar Moisés, ela o escondeu durante três meses. Depois, colocou o bebê em um cesto de junco impermeabilizado e o deixou às margens do rio Nilo. A criança foi encontrada pela filha do faraó, que decidiu criá-la.

Mais tarde, a própria Joquebede foi chamada para amamentar o filho, sem que a filha do faraó soubesse inicialmente de sua identidade como mãe biológica. A personagem é lembrada na tradição judaico-cristã pela coragem e pela atitude de proteger a família diante de uma ameaça.

Por que Pyong Lee escolheu o nome Joquebede?

No vídeo publicado pelo casal, Pyong explicou que ele e Natália passaram um período pensando em opções antes de tomar a decisão. A intenção era encontrar um nome incomum, mas que também tivesse uma história importante.

"A gente ficou um tempão pensando para poder decidir e queríamos que tivesse um significado importante, um significado especial e que fosse bem diferente de um nome comum, que você vê várias pessoas com o mesmo nome", contou o ex-BBB.

Natália também comentou que não conhece ninguém com o nome escolhido. Ao revelar a decisão, ela explicou que a inspiração veio da mãe de Moisés. "O nome que a gente escolheu é o nome da mãe de Moisés. A gente sabe que é um nome bem diferente, mas a gente queria um nome único", afirmou.

Filha de Pyong Lee será a primeira menina após quatro gerações

A escolha do nome veio algumas semanas depois de o casal anunciar que espera uma menina. No início de outubro, Pyong compartilhou nas redes sociais o resultado do chá revelação e contou que a chegada da bebê interromperia uma sequência de quatro gerações de homens em sua família.