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Sobrancelha fina e rala? Ingrediente usado há gerações promete fios mais fortes e aparência mais cheia

Produto é conhecido pelo poder de hidratação, mas benefícios relacionados ao crescimento dos pelos exigem cautela

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:41

Sobrancelha
Sobrancelha Crédito: Reprodução

Sobrancelhas mais cheias e bem definidas continuam em alta, mas nem todo mundo quer recorrer à micropigmentação ou depender diariamente de lápis e géis. Entre os truques caseiros que atravessaram gerações está o uso do óleo de rícino.

O ingrediente é tradicionalmente aplicado tanto nos cílios quanto nas sobrancelhas e chama atenção principalmente por sua capacidade de hidratar e dar brilho aos fios. Rico em ácidos graxos, com predominância do ácido ricinoleico, e vitamina E, o óleo ajuda a nutrir e melhorar a aparência dos pelos.

Cuidados com a sobrancelha

Cuidados com a sobrancelha por Pexels
Cuidados com a sobrancelha por Pexels
Cuidados com a sobrancelha por Pexels
Cuidados com a sobrancelha por Pexels
Cuidados com a sobrancelha por Pexels
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Cuidados com a sobrancelha por Pexels

Apesar da fama de fazer as sobrancelhas crescerem, é importante diferenciar tradição de evidência científica. Não há comprovação robusta de que o óleo de rícino sozinho faça nascer novos fios ou acelere significativamente o crescimento das sobrancelhas.

O principal benefício está relacionado à hidratação. Ao manter os fios condicionados e menos sujeitos ao ressecamento e à quebra, o óleo pode contribuir para que as sobrancelhas adquiram aparência mais saudável, brilhante e encorpada.

Esse efeito também pode fazer os fios parecerem visualmente mais escuros e destacados. Isso, porém, é diferente de afirmar que o óleo modifica permanentemente a pigmentação natural dos pelos.

Antes da aplicação, é importante retirar completamente a maquiagem e deixar a região limpa e seca. Uma pequena quantidade do óleo pode ser distribuída sobre os fios com um cotonete ou uma escovinha própria para sobrancelhas. Não é necessário encharcar a região. Uma camada fina já é suficiente, tomando cuidado para evitar o contato do produto com os olhos.

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Quem nunca utilizou óleo de rícino na pele pode fazer um teste em uma pequena área antes de aplicá-lo no rosto. Caso apareçam vermelhidão, coceira, ardência ou qualquer outro sinal de irritação, o uso deve ser interrompido.

Para falhas persistentes ou queda acentuada dos fios, especialmente quando surgem de maneira repentina, o óleo não substitui uma avaliação dermatológica para identificar a causa.

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