Sobrecoxa com batatas na maionese: o truque simples para deixar o frango assado igual ao de padaria

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:00
Temperar frango em cima da hora costuma deixar o sabor só na pele. O truque aqui é besuntar as sobrecoxas com maionese temperada antes de assar. A gordura da maionese distribui o calor por igual, deixando a casquinha do frango crocante e as batatas macias por dentro e douradas por fora.
Veja como fazer sobrecoxa com batatas na maionese
4 sobrecoxas de frango sem pele (ou com pele, se preferir crocante)
3 batatas médias cortadas em pedaços médios
3 colheres de sopa cheias de maionese
1 colher de chá de páprica doce ou defumada
2 dentes de alho amassados, sal e pimenta a gosto
Em uma tigela, misture a maionese com o alho, a páprica, o sal e a pimenta até formar uma pasta.
Junte o frango e os pedaços de batata na tigela, misturando com as mãos para besuntar tudo por igual.
Ajeite o frango e as batatas em uma assadeira ou na cesta da airfryer e asse a 200°C por cerca de 35 a 40 minutos (ou 25 minutos na airfryer), até dourar bem.