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Sobrecoxa com batatas na maionese: o truque simples para deixar o frango assado igual ao de padaria

Ingrediente segura os temperos na carne e garante uma pele dourada sem deixar o frango ressecado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:00

Sobrecoxa assada com batata na maionese
Sobrecoxa assada com batata na maionese Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Temperar frango em cima da hora costuma deixar o sabor só na pele. O truque aqui é besuntar as sobrecoxas com maionese temperada antes de assar. A gordura da maionese distribui o calor por igual, deixando a casquinha do frango crocante e as batatas macias por dentro e douradas por fora.

Veja como fazer sobrecoxa com batatas na maionese

Temperar frango em cima da hora costuma deixar o sabor só na pele. O truque aqui é besuntar as sobrecoxas com maionese temperada antes de assar.  por Imagem gerada por inteligência artificial
A gordura da maionese distribui o calor por igual, deixando a casquinha do frango crocante e as batatas macias por dentro e douradas por fora. por Imagem gerada por inteligência artificial
Ingredientes - 4 sobrecoxas de frango sem pele (ou com pele, se preferir crocante), 3 batatas médias cortadas em pedaços médios, 3 colheres de sopa cheias de maionese, 1 colher de chá de páprica doce ou defumada, 2 dentes de alho amassados, sal e pimenta a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Em uma tigela, misture a maionese com o alho, a páprica, o sal e a pimenta até formar uma pasta. por Imagem gerada por inteligência artificial
Junte o frango e os pedaços de batata na tigela, misturando com as mãos para besuntar tudo por igual. por Imagem gerada por inteligência artificial
Ajeite o frango e as batatas em uma assadeira ou na cesta da airfryer e asse a 200°C por cerca de 35 a 40 minutos (ou 25 minutos na airfryer), até dourar bem. por Imagem gerada por inteligência artificial
Sobrecoxa assada com batata na maionese por Imagem gerada por inteligência artificial
Sobrecoxa assada com batata na maionese por Imagem gerada por inteligência artificial
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Temperar frango em cima da hora costuma deixar o sabor só na pele. O truque aqui é besuntar as sobrecoxas com maionese temperada antes de assar.  por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes

4 sobrecoxas de frango sem pele (ou com pele, se preferir crocante)

3 batatas médias cortadas em pedaços médios

3 colheres de sopa cheias de maionese

1 colher de chá de páprica doce ou defumada

2 dentes de alho amassados, sal e pimenta a gosto

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  • Modo de preparo

Em uma tigela, misture a maionese com o alho, a páprica, o sal e a pimenta até formar uma pasta.

Junte o frango e os pedaços de batata na tigela, misturando com as mãos para besuntar tudo por igual.

Ajeite o frango e as batatas em uma assadeira ou na cesta da airfryer e asse a 200°C por cerca de 35 a 40 minutos (ou 25 minutos na airfryer), até dourar bem.

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