Sobrecoxa crocante com batata rústica na airfryer fica pronta sem sujeira e salva o almoço de domingo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:30
Resolver o cardápio do almoço em família sem passar a tarde inteira lavando louça é o sonho de qualquer um. Essa receita de frango assado com batatas ganha uma versão prática na air fryer, garantindo aquela casquinha bem dourada sem precisar de uma gota de óleo.
A grande vantagem de reunir a carne e o legume em uma única cesta é o aproveitamento do calor e do próprio caldo do tempero. Enquanto a sobrecoxa cozinha e solta a gordura, as batatas absorvem o aroma das ervas e assam por igual, ficando macias por dentro e crocantes por fora.
Veja como fazer sobrecoxa crocante com batata rústica
O que você vai precisar:
2 sobrecoxas de frango com pele
2 batatas médias cortadas em quatro partes (em canoa)
2 dentes de alho amassados
Suco de 1 limão
Azeite, páprica defumada, orégano, sal e pimenta-do-reino a gosto
Tempere as sobrecoxas com o limão, alho, sal e a páprica, massageando bem por baixo e por cima da pele. Em uma tigela separada, passe as batatas no azeite com uma pitada de sal e orégano até ficarem bem cobertas.
Coloque as sobrecoxas com a pele voltada para cima no fundo da cesta e preencha os espaços vazios ao redor com batatas. Ligue a air fryer a 180°C por 25 minutos; depois, suba a temperatura para 200°C por mais 8 minutos só para dourar a pele e os legumes. Sirva como preferir.