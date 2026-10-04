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Sobrecoxa crocante com batata rústica na airfryer fica pronta sem sujeira e salva o almoço de domingo

Aprenda o passo a passo para dourar o frango por fora, mantendo a carne e o legume macio por dentro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:30

Sobrecoxa crocante com batata rústica Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Resolver o cardápio do almoço em família sem passar a tarde inteira lavando louça é o sonho de qualquer um. Essa receita de frango assado com batatas ganha uma versão prática na air fryer, garantindo aquela casquinha bem dourada sem precisar de uma gota de óleo.

A grande vantagem de reunir a carne e o legume em uma única cesta é o aproveitamento do calor e do próprio caldo do tempero. Enquanto a sobrecoxa cozinha e solta a gordura, as batatas absorvem o aroma das ervas e assam por igual, ficando macias por dentro e crocantes por fora.

Veja como fazer sobrecoxa crocante com batata rústica

O que você vai precisar: Sobrecoxas de frango com pele por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: Batatas médias cortadas por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: Dentes de alho amassados por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: Suco de 1 limão por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: Azeite, páprica defumada, orégano, sal e pimenta-do-reino a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Tempere as sobrecoxas com o limão, alho, sal e a páprica, massageando bem por baixo e por cima da pele por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Em uma tigela separada, passe as batatas no azeite com uma pitada de sal e orégano até ficarem bem cobertas por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Coloque as sobrecoxas com a pele voltada para cima no fundo da cesta e preencha os espaços vazios ao redor com batatas. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Ligue a air fryer a 180°C por 25 minutos; depois, suba a temperatura para 200°C por mais 8 minutos só para dourar a pele das sobrecoxas e os legumes por Imagem gerada por inteligência artificial
 Sirva como preferir.  por Imagem gerada por inteligência artificial
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O que você vai precisar: Sobrecoxas de frango com pele por Imagem gerada por inteligência artificial

O que você vai precisar:

2 sobrecoxas de frango com pele

2 batatas médias cortadas em quatro partes (em canoa)

2 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

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Azeite, páprica defumada, orégano, sal e pimenta-do-reino a gosto

  • Modo de preparo

Tempere as sobrecoxas com o limão, alho, sal e a páprica, massageando bem por baixo e por cima da pele. Em uma tigela separada, passe as batatas no azeite com uma pitada de sal e orégano até ficarem bem cobertas.

Coloque as sobrecoxas com a pele voltada para cima no fundo da cesta e preencha os espaços vazios ao redor com batatas. Ligue a air fryer a 180°C por 25 minutos; depois, suba a temperatura para 200°C por mais 8 minutos só para dourar a pele e os legumes. Sirva como preferir.

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