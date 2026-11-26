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Sobrinha de herdeira das Casas Pernambucanas deixa clínica psiquiátrica após 25 anos de internação

Vidya Harley se reencontrou com familiares e decidiu deixar a Clínica Maxwell, em Atibaia, após duas décadas e meia

Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 16:26

Vydia Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Vidya Harley deixou a Clínica Maxwell, em Atibaia, após 25 anos de internação. Sobrinha de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas, ela se reencontrou com familiares no episódio final da série documental A Clínica, do Globoplay. A produção foi a primeira a mostrar Vidya em frente às câmeras na semana passada, embora com a proteção de uma imagem desfocada.

“Ela simplesmente chamou um caminhão de mudança, decidiu com o curador a vida que ela ia ter lá fora e foi embora”, disseram Andréa e Juliana Lundgren, primas de Vidya, em depoimento à série documental A Clínica. A dupla contou que se encontrou pessoalmente com a parente antes da saída definitiva e se surpreendeu com as condições em que ela estava: “Encontramos uma pessoa praticamente normal, em comparação com o que diziam. Com memória, consciente”, relataram na produção.

Anita Harley 1 de 5

O reencontro foi resultado de uma tentativa de reaproximação que enfrentou dificuldades. Andréa relatou que procurou o curador de Vidya, responsável pela administração de seus recursos financeiros, para solicitar uma visita. Segundo ela, recebeu a informação de que seria necessário conversar com o responsável pela clínica e que a autorização dependeria também de uma decisão judicial.

Após enviar e-mails sem obter resposta, a prima decidiu entrar em contato com a instituição pelo WhatsApp. A solicitação acabou chegando à equipe médica, e Andréa recebeu uma ligação informando que havia uma pessoa interessada em falar com ela. O momento marcou a retomada do contato entre familiares que estavam há mais de duas décadas sem conversar.

Durante o encontro, Juliana também relatou um episódio que chamou a atenção das duas. Segundo ela, Vidya pediu que anotassem seu número de telefone escondido. Uma enfermeira que acompanhava a visita teria ajudado as familiares a guardar o contato.

A internação da sobrinha de Anita Harley ganhou repercussão nacional com o documentário O Testamento: O Segredo de Anita Harley, que aborda a disputa judicial pelo patrimônio da empresária, principal acionista das Casas Pernambucanas. Anita está em coma desde 2016, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), e Vidya também possui participação acionária na companhia.

A história de Vidya passou a ser investigada na produção A Clínica, que reúne relatos de pacientes, familiares e ex-funcionários sobre a instituição comandada pelo psiquiatra Sabino Ferreira de Farias Neto. No episódio exibido em 18 de novembro, ela apareceu pela primeira vez diante das câmeras e foi questionada sobre os motivos de permanecer internada por tanto tempo.

Na ocasião, Vidya afirmou que gostava da clínica e se sentia bem no local. “Porque eu adoro esse lugar. Adoro você e me sinto bem aqui. Aqui eu me mantenho sóbria e tenho tudo o que eu preciso”, declarou ao médico.

Já no capítulo final, exibido na quarta-feira (25), a produção mostrou o desfecho da história, com a retomada dos vínculos familiares e a saída da instituição. Segundo as primas, Vidya organizou a própria mudança e acertou com o curador os planos para a vida fora da clínica.