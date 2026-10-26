LEMBRANÇAS

Sobrinha de Preta Gil compartilha registro e abre o coração: ‘Fiquei com muita saudade’

Uma lembrança inesperada pegou Flor Gil de surpresa nesta segunda-feira (26)

Felipe Sena

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 19:17

Preta Gil e Flor Gil Crédito: Reprodução | Instagram

Aos 18 anos, a filha de Bela Gil compartilhou com os seguidores uma foto antiga que aparece como lembrança para ela no X, antigo Twitter, na qual aparece ainda criança ao lado da tia, Preta Gil, que morreu em julho de 2025, aos 50 anos.

O registro despertou sentimentos e levou Flor a dividir publicamente a emoção de reencontrar a imagem. Na publicação feita nos Stories do Instagram, ela escreveu: “Apareceu de surpresa e fiquei com muita saudade”.

Preta Gil 1 de 54

A imagem recuperada foi compartilhada por Preta Gil em 2014. “Flor da tia. Parabéns”, escreveu a artista na ocasião.