Sobrinha de Preta Gil compartilha registro e abre o coração: ‘Fiquei com muita saudade’

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Felipe Sena
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 19:17
Aos 18 anos, a filha de Bela Gil compartilhou com os seguidores uma foto antiga que aparece como lembrança para ela no X, antigo Twitter, na qual aparece ainda criança ao lado da tia, Preta Gil, que morreu em julho de 2025, aos 50 anos.
O registro despertou sentimentos e levou Flor a dividir publicamente a emoção de reencontrar a imagem. Na publicação feita nos Stories do Instagram, ela escreveu: “Apareceu de surpresa e fiquei com muita saudade”.
Preta Gil
A imagem recuperada foi compartilhada por Preta Gil em 2014. “Flor da tia. Parabéns”, escreveu a artista na ocasião.
Preta Gil morreu em julho de 2025, aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer de intestino. A artista enfrentou etapas de tratamento e chegou a viajar para os Estados Unidos à procura de uma abordagem experimental contra a doença. Apesar dos esforços, ela sofreu complicações relacionadas ao quadro clínico e não resistiu.