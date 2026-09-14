Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sobrinho publica flagra inesperado de Ivete Sangalo com o namorado, Tiago Maia, no Rock in Rio

Produtor acompanhou o show da cantora nos bastidores e apareceu ao lado da amada em registro compartilhado por Bento Sangalo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:25

Bento Sangalo com a tia, Ivete Sangalo, no Rock in Rio
Bento Sangalo com a tia, Ivete Sangalo, no Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram

Um registro compartilhado por Bento Sangalo, sobrinho de Ivete Sangalo, chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (14). O jovem publicou imagens dos bastidores do show da cantora no Rock in Rio 2026 e acabou mostrando um momento raro da artista ao lado do namorado, Tiago Maia.

A foto ganhou destaque justamente porque Ivete tem mantido o relacionamento longe dos holofotes. Desde que os dois começaram a se relacionar, a cantora não publicou registros ao lado do produtor em suas redes sociais.

Bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio

Sofia Chaves, Bento Sangalo, Ivete Sangalo, Tiago Maia e Cynthia Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Bento Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Bento Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Bento Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Bento Sangalo com a tia, Ivete Sangalo, no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Bento Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Bento Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Bento Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Cynthia Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
Cynthia Sangalo abre álbum de bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram
1 de 10
Sofia Chaves, Bento Sangalo, Ivete Sangalo, Tiago Maia e Cynthia Sangalo no Rock in Rio por Reprodução/Instagram

Tiago acompanhou a apresentação da namorada no festival, realizado no Rio de Janeiro, e também esteve nos bastidores. Na imagem compartilhada por Bento, os dois aparecem juntos e bem próximos.

Namorado acompanhou show de Ivete

Tiago Maia estava na plateia durante a apresentação de Ivete no palco principal do Rock in Rio. Ele usava uma camiseta personalizada com uma foto da cantora. Filhos de Veveta com Daniel Cady, Marcelo Sangalo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 8, também acompanharam a mãe no festival.

O produtor também costuma acompanhar a artista em seus compromissos profissionais. Ele é responsável pela criação e execução da turnê Clareou, projeto de samba e pagode apresentado por Ivete.

Apesar de aparecerem juntos em algumas ocasiões, os dois raramente posam lado a lado para registros públicos. No mês passado, o casal passou férias na Europa antes de Ivete viajar para Portugal para apresentar o show.

Sobrinho mostra bastidores do show

Além do registro com Tiago, Bento compartilhou outros momentos de Ivete antes e depois da apresentação. As imagens mostram a cantora animada nos bastidores mesmo com a chuva que atingiu o festival. Na legenda da publicação, o sobrinho escreveu: “A La Sangalo - a maior de todas”.

A postagem recebeu diversos comentários de fãs, que também destacaram a apresentação da cantora. “Tem que respeitar a mamãe”, escreveu uma pessoa. “Espetacular!!! Já queremos a turnê A La Sangalo com 3h de duração!!!!”, comentou outra. “Sempre será A PROTAGONISTA!”, acrescentou mais uma.

Bento, de 22 anos, é filho de Cynthia Sangalo, irmã de Ivete. Ele trabalha na empresa responsável pelo gerenciamento dos projetos e da carreira da cantora.

O jovem é formado em Administração de Empresas, com foco em Finanças e Empreendedorismo, pela Northeastern University, em Boston, nos Estados Unidos.

Leia mais

Imagem - Criado na periferia, parceiro de Wesley Safadão e dono de hits: quem é Rey Vaqueiro, cantor que sobreviveu a avião em chamas

Criado na periferia, parceiro de Wesley Safadão e dono de hits: quem é Rey Vaqueiro, cantor que sobreviveu a avião em chamas

Imagem - 'Foi um milagre': avião com cantor Rey Vaqueiro sai da pista, pega fogo e fica destruído no RN; veja vídeo

'Foi um milagre': avião com cantor Rey Vaqueiro sai da pista, pega fogo e fica destruído no RN; veja vídeo

Imagem - Lore Improta expõe desafio de conciliar filhos e carreira e revela frase que repete todos os dias ao sair para trabalhar

Lore Improta expõe desafio de conciliar filhos e carreira e revela frase que repete todos os dias ao sair para trabalhar

Tags:

Ivete Sangalo Tiago Maia

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Virginia Fonseca fala em 'sumir' das redes e publica reflexão: 'Superei em silêncio'

Virginia Fonseca fala em 'sumir' das redes e publica reflexão: 'Superei em silêncio'