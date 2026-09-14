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Sobrinho publica flagra inesperado de Ivete Sangalo com o namorado, Tiago Maia, no Rock in Rio

Produtor acompanhou o show da cantora nos bastidores e apareceu ao lado da amada em registro compartilhado por Bento Sangalo

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:25

Bento Sangalo com a tia, Ivete Sangalo, no Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram

Um registro compartilhado por Bento Sangalo, sobrinho de Ivete Sangalo, chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (14). O jovem publicou imagens dos bastidores do show da cantora no Rock in Rio 2026 e acabou mostrando um momento raro da artista ao lado do namorado, Tiago Maia.

A foto ganhou destaque justamente porque Ivete tem mantido o relacionamento longe dos holofotes. Desde que os dois começaram a se relacionar, a cantora não publicou registros ao lado do produtor em suas redes sociais.

Bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio 1 de 10

Tiago acompanhou a apresentação da namorada no festival, realizado no Rio de Janeiro, e também esteve nos bastidores. Na imagem compartilhada por Bento, os dois aparecem juntos e bem próximos.

Namorado acompanhou show de Ivete

Tiago Maia estava na plateia durante a apresentação de Ivete no palco principal do Rock in Rio. Ele usava uma camiseta personalizada com uma foto da cantora. Filhos de Veveta com Daniel Cady, Marcelo Sangalo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 8, também acompanharam a mãe no festival.

O produtor também costuma acompanhar a artista em seus compromissos profissionais. Ele é responsável pela criação e execução da turnê Clareou, projeto de samba e pagode apresentado por Ivete.

Apesar de aparecerem juntos em algumas ocasiões, os dois raramente posam lado a lado para registros públicos. No mês passado, o casal passou férias na Europa antes de Ivete viajar para Portugal para apresentar o show.

Sobrinho mostra bastidores do show

Além do registro com Tiago, Bento compartilhou outros momentos de Ivete antes e depois da apresentação. As imagens mostram a cantora animada nos bastidores mesmo com a chuva que atingiu o festival. Na legenda da publicação, o sobrinho escreveu: “A La Sangalo - a maior de todas”.

A postagem recebeu diversos comentários de fãs, que também destacaram a apresentação da cantora. “Tem que respeitar a mamãe”, escreveu uma pessoa. “Espetacular!!! Já queremos a turnê A La Sangalo com 3h de duração!!!!”, comentou outra. “Sempre será A PROTAGONISTA!”, acrescentou mais uma.

Bento, de 22 anos, é filho de Cynthia Sangalo, irmã de Ivete. Ele trabalha na empresa responsável pelo gerenciamento dos projetos e da carreira da cantora.