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Sobrou pão francês? Aprenda a fazer um pudim de liquidificador cremoso e sem desperdício

Sobremesa usa ingredientes simples que você tem na despensa e fica pronta com poucos minutos de preparo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 17:02

Pudim de pão
Pudim de pão Crédito: Beto Chagas | Shutterstock

Tem pães amanhecidos em casa e não sabe o que fazer com eles? O pudim de pão surge como uma excelente alternativa. Prática e com ingredientes acessíveis, a receita é ideal para incrementar o almoço de domingo e surpreender a família.

A melhor parte é a facilidade no preparo: basta bater leite, ovos, açúcar, manteiga e leite condensado no liquidificador para garantir uma sobremesa perfeita.

Embora o pão francês amanhecido seja a opção ideal para o doce, é possível substituí-lo por pão de forma. Para essa adaptação, ajuste as proporções: seis fatias de pão de forma equivalem a três pães franceses.

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Pudim de leite: a versão tradicional e irresistível que conquista todos os paladares por

Ingredientes

Calda

1 xícara (chá) de açúcar;

1/2 xícara (chá) de água.

Pudim

4 ovos;

1 lata de leite condensado;

2 medidas (da lata) de leite;

1/2 xícara (chá) de açúcar;

1 colher (sopa) de manteiga;

3 pães franceses amanhecidos picados.

Modo de Preparo

Calda

Inicie a calda colocando o açúcar em uma panela de fundo largo e leve ao fogo baixo até derreter suavemente. Assim que atingir um tom dourado, adicione a água fervente cuidadosamente e misture com uma colher de cabo longo. Mantenha em fervura até que todos os torrões se dissolvam por completo. Por fim, espalhe o caramelo em uma forma com furo central (23 cm de diâmetro) e reserve.

Pudim

No liquidificador, processe todos os ingredientes da massa até obter uma mistura homogênea e despeje sobre a forma caramelizada. Cubra com papel-alumínio e asse em banho-maria em forno médio (180 °C), preaquecido, por aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Após assar, aguarde esfriar totalmente e refrigere por cerca de 6 horas antes de desenformar e servir.

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Tags:

Receita Culinária Pudim

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