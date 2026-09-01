Sobrou pão francês? Aprenda a fazer um pudim de liquidificador cremoso e sem desperdício

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Kamila Macedo
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 17:02
Tem pães amanhecidos em casa e não sabe o que fazer com eles? O pudim de pão surge como uma excelente alternativa. Prática e com ingredientes acessíveis, a receita é ideal para incrementar o almoço de domingo e surpreender a família.
A melhor parte é a facilidade no preparo: basta bater leite, ovos, açúcar, manteiga e leite condensado no liquidificador para garantir uma sobremesa perfeita.
Embora o pão francês amanhecido seja a opção ideal para o doce, é possível substituí-lo por pão de forma. Para essa adaptação, ajuste as proporções: seis fatias de pão de forma equivalem a três pães franceses.
Outros sabores de pudim para você se inspirar
Calda
1 xícara (chá) de açúcar;
1/2 xícara (chá) de água.
Pudim
4 ovos;
1 lata de leite condensado;
2 medidas (da lata) de leite;
1/2 xícara (chá) de açúcar;
1 colher (sopa) de manteiga;
3 pães franceses amanhecidos picados.
Calda
Inicie a calda colocando o açúcar em uma panela de fundo largo e leve ao fogo baixo até derreter suavemente. Assim que atingir um tom dourado, adicione a água fervente cuidadosamente e misture com uma colher de cabo longo. Mantenha em fervura até que todos os torrões se dissolvam por completo. Por fim, espalhe o caramelo em uma forma com furo central (23 cm de diâmetro) e reserve.
Pudim
No liquidificador, processe todos os ingredientes da massa até obter uma mistura homogênea e despeje sobre a forma caramelizada. Cubra com papel-alumínio e asse em banho-maria em forno médio (180 °C), preaquecido, por aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Após assar, aguarde esfriar totalmente e refrigere por cerca de 6 horas antes de desenformar e servir.