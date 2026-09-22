ESCAPOU POR POUCO

Sócio de Rick escapou de acidente após decidir fazer viagem de carro: 'Ele insistiu para que eu fosse com eles'

Olívio Beltrão havia sido convidado para embarcar no helicóptero que caiu em Santa Catarina, mas preferiu seguir por terra até São Joaquim

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:40

Rick e seu sócio, Olívio Beltrão Júnior Crédito: Reprodução

Olívio Beltrão, sócio e amigo de Rick, revelou que poderia estar no helicóptero que caiu na Serra Catarinense e matou o cantor e outras quatro pessoas. Convidado para fazer o trajeto na aeronave, ele decidiu viajar de carro e contou que o sertanejo ainda tentou convencê-lo a embarcar com o grupo.

Olívio mora em Palhoça, na Grande Florianópolis, e também seguiria para São Joaquim, onde o grupo tinha um almoço marcado para as 12h em uma vinícola. Como preferia fazer o percurso por terra, resolveu sair mais cedo. “Como eu moro em Palhoça, eu resolvi subir de carro. Falei: ‘vou mais cedo, vão indo’. Eu gosto de viajar de carro. O Rick ainda insistiu para que eu viesse com eles”, contou à NSC TV.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 7

Rick e Olívio eram sócios em um empreendimento imobiliário em São Joaquim. Após a confirmação das mortes, ele lamentou a perda do amigo.

O helicóptero havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra. O trajeto era de aproximadamente 190 quilômetros.

A aeronave desapareceu na segunda-feira (21) e foi localizada nesta terça-feira (22), na região de Urubici. Nenhum dos cinco ocupantes sobreviveu.