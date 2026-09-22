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Sócio de Rick escapou de acidente após decidir fazer viagem de carro: 'Ele insistiu para que eu fosse com eles'

Olívio Beltrão havia sido convidado para embarcar no helicóptero que caiu em Santa Catarina, mas preferiu seguir por terra até São Joaquim

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:40

Rick e seu sócio, Olívio Beltrão Júnior
Rick e seu sócio, Olívio Beltrão Júnior Crédito: Reprodução

Olívio Beltrão, sócio e amigo de Rick, revelou que poderia estar no helicóptero que caiu na Serra Catarinense e matou o cantor e outras quatro pessoas. Convidado para fazer o trajeto na aeronave, ele decidiu viajar de carro e contou que o sertanejo ainda tentou convencê-lo a embarcar com o grupo.

Olívio mora em Palhoça, na Grande Florianópolis, e também seguiria para São Joaquim, onde o grupo tinha um almoço marcado para as 12h em uma vinícola. Como preferia fazer o percurso por terra, resolveu sair mais cedo. “Como eu moro em Palhoça, eu resolvi subir de carro. Falei: ‘vou mais cedo, vão indo’. Eu gosto de viajar de carro. O Rick ainda insistiu para que eu viesse com eles”, contou à NSC TV.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

Rick e Olívio eram sócios em um empreendimento imobiliário em São Joaquim. Após a confirmação das mortes, ele lamentou a perda do amigo.

O helicóptero havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra. O trajeto era de aproximadamente 190 quilômetros.

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A aeronave desapareceu na segunda-feira (21) e foi localizada nesta terça-feira (22), na região de Urubici. Nenhum dos cinco ocupantes sobreviveu.

Além de Rick, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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