ACIDENTE AÉREO

Sócio de Rick revela por que desistiu de voo antes de acidente que matou cantor

Empresário contou ao ‘Domingo Espetacular’ que uma mudança no trajeto fez com que ele desistisse de embarcar na aeronave

Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:15

Sócio de Rick contou por que não embarcou no helicóptero Crédito: Reprodução

O sócio e amigo de Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, revelou que estava com embarque marcado no helicóptero que caiu na Serra Catarinense, mas desistiu da viagem pouco antes da decolagem. O empresário contou a história durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

Segundo o relato, a mudança aconteceu por causa de um compromisso que surgiria durante o trajeto. “Eu não fui porque eles iriam fazer um pouso em Criciúma para uma reunião que o Bruno [Avelar] teria”, explicou.

Rick Sollo 1 de 4

O empresário estava em Santa Catarina e faria o mesmo percurso que Rick e os demais ocupantes. No entanto, acabou ficando fora da aeronave, que decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim.

Pouco tempo depois, o helicóptero caiu em uma região de mata no Morro Agudo, na Serra Catarinense. Além de Rick, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Durante a entrevista, o sócio de Rick falou sobre o impacto de descobrir que a aeronave havia caído e que não havia sobreviventes. A proximidade com o voo tornou o episódio ainda mais doloroso para o empresário, que precisou lidar com a perda do amigo e parceiro de negócios enquanto também refletia sobre o fato de ter desistido da viagem pouco antes da partida.