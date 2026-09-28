Sócio de Rick revela por que desistiu de voo antes de acidente que matou cantor

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:15
O sócio e amigo de Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, revelou que estava com embarque marcado no helicóptero que caiu na Serra Catarinense, mas desistiu da viagem pouco antes da decolagem. O empresário contou a história durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.
Segundo o relato, a mudança aconteceu por causa de um compromisso que surgiria durante o trajeto. “Eu não fui porque eles iriam fazer um pouso em Criciúma para uma reunião que o Bruno [Avelar] teria”, explicou.
Rick Sollo
O empresário estava em Santa Catarina e faria o mesmo percurso que Rick e os demais ocupantes. No entanto, acabou ficando fora da aeronave, que decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim.
Pouco tempo depois, o helicóptero caiu em uma região de mata no Morro Agudo, na Serra Catarinense. Além de Rick, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.
Durante a entrevista, o sócio de Rick falou sobre o impacto de descobrir que a aeronave havia caído e que não havia sobreviventes. A proximidade com o voo tornou o episódio ainda mais doloroso para o empresário, que precisou lidar com a perda do amigo e parceiro de negócios enquanto também refletia sobre o fato de ter desistido da viagem pouco antes da partida.
As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades responsáveis pela apuração aeronáutica.