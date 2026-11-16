Soda italiana de maçã verde: aprenda a fazer a bebida refrescante de cafeteria em casa

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 15:00
Famosa nas cafeterias e restaurantes, a soda italiana pode ser feita em casa em menos de cinco minutos com itens simples de achar no mercado. O segredo para deixar a bebida borbulhante e com visual bonito é colocar bastante gelo no copo antes de misturar o xarope de maçã verde com a água com gás bem gelada.
Aprenda a fazer soda italiana de maçã verde
50 ml de xarope de maçã verde (encontrado em supermercados ou lojas de bebidas)
200 ml de água com gás bem gelada
Pedras de gelo a gosto
Fatias finas de maçã verde para decorar
Encha um copo alto com bastante gelo até quase atingir a borda.
Despeje o xarope de maçã verde no fundo do copo.
Complete devagar com a água com gás gelada para não perder o gás.
Misture suavemente com uma colher longa e decore com as fatias de maçã antes de servir.