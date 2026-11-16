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Soda italiana de maçã verde: aprenda a fazer a bebida refrescante de cafeteria em casa

Receita rápida leva apenas três ingredientes e mistura xarope da fruta com água com gás

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 15:00

Soda italiana de maçã verde
Soda italiana de maçã verde Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Famosa nas cafeterias e restaurantes, a soda italiana pode ser feita em casa em menos de cinco minutos com itens simples de achar no mercado. O segredo para deixar a bebida borbulhante e com visual bonito é colocar bastante gelo no copo antes de misturar o xarope de maçã verde com a água com gás bem gelada.

Aprenda a fazer soda italiana de maçã verde

Soda italiana de maçã verde por Imagem gerada por inteligência artificial
Famosa nas cafeterias e restaurantes, a soda italiana pode ser feita em casa em menos de cinco minutos com itens simples de achar no mercado.   por Imagem gerada por inteligência artificial
O segredo para deixar a bebida borbulhante e com visual bonito é colocar bastante gelo no copo antes de misturar o xarope de maçã verde com a água com gás bem gelada. por Imagem gerada por inteligência artificial
Encha um copo alto com bastante gelo até quase atingir a borda. por Imagem gerada por inteligência artificial
Despeje o xarope de maçã verde no fundo do copo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Complete devagar com a água com gás gelada para não perder o gás. por Imagem gerada por inteligência artificial
Misture suavemente com uma colher longa e decore com as fatias de maçã. por Imagem gerada por inteligência artificial
Sirva como preferir.  por Imagem gerada por inteligência artificial
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Soda italiana de maçã verde por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes

50 ml de xarope de maçã verde (encontrado em supermercados ou lojas de bebidas)

200 ml de água com gás bem gelada

Pedras de gelo a gosto

Fatias finas de maçã verde para decorar

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  • Modo de Preparo

Encha um copo alto com bastante gelo até quase atingir a borda.

Despeje o xarope de maçã verde no fundo do copo.

Complete devagar com a água com gás gelada para não perder o gás.

Misture suavemente com uma colher longa e decore com as fatias de maçã antes de servir.

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