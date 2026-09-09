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Sofia Pitta celebra a Bahia e a liberdade do ser em álbum de estreia; ouça 'Pureza Selvagem'

Cantora e compositora soteropolitana apresenta um projeto autoral com nove faixas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11:55

Sofia Pitta Crédito: Divulgação/Romário Carva

A cantora e compositora baiana Sofia Pitta, de 22 anos, lançou o seu primeiro álbum de estúdio, intitulado 'Pureza Selvagem'. O projeto reúne nove faixas autorais que traduzem as vivências, amores e a perspectiva de mundo da artista soteropolitana.  

Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem'

Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' por Divulgação/Romário Carva
Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' por Divulgação/Romário Carva
Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' por Divulgação/Romário Carva
Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' por Divulgação/Romário Carva
Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' por Divulgação/Romário Carva
Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' por Divulgação/Romário Carva
Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' por Divulgação/Romário Carva
Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' por Divulgação/Romário Carva
Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' por Divulgação/Romário Carva
Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' por Divulgação/Romário Carva
Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' por Divulgação/Romário Carva
Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' por Divulgação/Romário Carva
Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem'  por Divulgação/Romário Carva
Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' por Divulgação/Romário Carva
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Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' por Divulgação/Romário Carva

Nascido de composições acumuladas ao longo dos últimos anos, o disco traduz a relação de Sofia com a capital baiana. Musicalmente, o projeto transita com naturalidade entre a MPB, que a artista aponta como sua grande raiz artística, e gêneros indispensáveis da cultura baiana, como o pagodão, arrocha, samba e reggae. 

A narrativa do álbum é costurada por dois elementos centrais: a água, símbolo de fluidez e transformação que atravessa o projeto de ponta a ponta, e o amor. Para a jovem compositora, cantar sobre sentimentos a partir de sua perspectiva como mulher nordestina vai muito além do romantismo, assumindo um papel político e de resgate de suas próprias vivências.

Cada canção do disco chega acompanhada de um visualizer exclusivo, apostando em uma atmosfera solar, que transborda referências latinas e brasileiras, celebrando o calor e a sensualidade.  

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Tags:

Música Lançamento Álbum Sofia Pitta

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