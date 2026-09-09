MÚSICA

Sofia Pitta celebra a Bahia e a liberdade do ser em álbum de estreia; ouça 'Pureza Selvagem'

Cantora e compositora soteropolitana apresenta um projeto autoral com nove faixas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11:55

Sofia Pitta Crédito: Divulgação/Romário Carva

A cantora e compositora baiana Sofia Pitta, de 22 anos, lançou o seu primeiro álbum de estúdio, intitulado 'Pureza Selvagem'. O projeto reúne nove faixas autorais que traduzem as vivências, amores e a perspectiva de mundo da artista soteropolitana.

Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem' 1 de 14

Nascido de composições acumuladas ao longo dos últimos anos, o disco traduz a relação de Sofia com a capital baiana. Musicalmente, o projeto transita com naturalidade entre a MPB, que a artista aponta como sua grande raiz artística, e gêneros indispensáveis da cultura baiana, como o pagodão, arrocha, samba e reggae.

A narrativa do álbum é costurada por dois elementos centrais: a água, símbolo de fluidez e transformação que atravessa o projeto de ponta a ponta, e o amor. Para a jovem compositora, cantar sobre sentimentos a partir de sua perspectiva como mulher nordestina vai muito além do romantismo, assumindo um papel político e de resgate de suas próprias vivências.