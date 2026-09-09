Sofia Pitta celebra a Bahia e a liberdade do ser em álbum de estreia; ouça 'Pureza Selvagem'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11:55
A cantora e compositora baiana Sofia Pitta, de 22 anos, lançou o seu primeiro álbum de estúdio, intitulado 'Pureza Selvagem'. O projeto reúne nove faixas autorais que traduzem as vivências, amores e a perspectiva de mundo da artista soteropolitana.
Sofia Pitta apresenta seu álbum de estreia: 'Pureza Selvagem'
Nascido de composições acumuladas ao longo dos últimos anos, o disco traduz a relação de Sofia com a capital baiana. Musicalmente, o projeto transita com naturalidade entre a MPB, que a artista aponta como sua grande raiz artística, e gêneros indispensáveis da cultura baiana, como o pagodão, arrocha, samba e reggae.
A narrativa do álbum é costurada por dois elementos centrais: a água, símbolo de fluidez e transformação que atravessa o projeto de ponta a ponta, e o amor. Para a jovem compositora, cantar sobre sentimentos a partir de sua perspectiva como mulher nordestina vai muito além do romantismo, assumindo um papel político e de resgate de suas próprias vivências.
Cada canção do disco chega acompanhada de um visualizer exclusivo, apostando em uma atmosfera solar, que transborda referências latinas e brasileiras, celebrando o calor e a sensualidade.