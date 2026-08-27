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Sol e Mercúrio se encontram hoje (27 de agosto) e colocam os 12 signos diante de decisões importantes; veja o alerta para cada um

A conjunção favorece conversas, escolhas e mudanças de perspectiva nesta quinta-feira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 11:00

Signos e conjunção Sol-Mercúrio
Signos e conjunção Sol-Mercúrio Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira (27), uma combinação importante da astrologia pode colocar comunicação, decisões e clareza mental em destaque. A conjunção entre Sol e Mercúrio acontece em Virgem e pode favorecer uma postura mais analítica diante de situações que estavam confusas ou precisavam de uma solução.

O momento pode ser especialmente interessante para organizar pendências, revisar planos, conversar sobre assuntos que estavam sendo evitados e tomar decisões com mais atenção aos detalhes. Em vez de agir por impulso, a tendência é buscar informações antes de dar um passo definitivo.

Para cada signo, essa influência pode aparecer em uma área diferente da vida. Veja o que a conjunção Sol-Mercúrio pode representar nesta quinta-feira, de acordo com o site "Economic Times".

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Áries

Áries pode sentir uma necessidade maior de organizar o trabalho e colocar responsabilidades em ordem. Conversas com colegas ou pessoas em posição de liderança podem ganhar importância.

Antes de tomar uma decisão profissional, vale conferir todos os detalhes. Uma informação que parecia pequena pode fazer diferença no resultado.

Dica cósmica: desacelere antes de agir e certifique-se de que você tem todas as informações necessárias.

Touro

Touro pode sentir vontade de aprender algo novo, mudar de perspectiva ou considerar uma possibilidade que antes parecia distante.

Uma conversa pode apresentar uma ideia interessante para o futuro, seja relacionada a estudos, trabalho ou projetos pessoais. Não descarte uma oportunidade apenas porque ela foge do que você havia planejado.

Dica cósmica: permita-se experimentar uma ideia nova antes de decidir se ela combina ou não com você.

Gêmeos

Gêmeos pode passar por uma espécie de reorganização mental. Questões relacionadas à família, à casa ou à vida pessoal podem ocupar mais espaço nos pensamentos.

Uma conversa que vinha sendo adiada pode finalmente acontecer e ajudar a esclarecer algo que estava incomodando. O importante será não transformar a necessidade de respostas em ansiedade.

Dica cósmica: fale sobre o que você sente, mas também dê espaço para ouvir o outro lado.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Câncer

Comunicação, documentos, compromissos e conversas importantes ganham destaque para Câncer. Você pode precisar resolver uma pendência ou esclarecer um assunto que estava gerando dúvidas.

As palavras estarão especialmente importantes. Ter razão não significa necessariamente conseguir transmitir sua mensagem da maneira que gostaria.

Dica cósmica: pense no efeito das suas palavras antes de entrar em uma conversa delicada.

Leão

Leão pode voltar a atenção para dinheiro, prioridades e escolhas que envolvem segurança financeira. O momento favorece uma análise mais cuidadosa antes de assumir um gasto ou compromisso.

Uma revisão do orçamento ou das prioridades pode mostrar onde é possível fazer ajustes e evitar problemas futuros.

Dica cósmica: antes de gastar ou assumir uma obrigação, pergunte se essa escolha realmente combina com suas prioridades.

Virgem

Virgem tende a sentir essa influência de maneira mais direta. A conjunção Sol-Mercúrio pode estimular reflexões sobre identidade, decisões e direção pessoal.

Você pode perceber com mais clareza o que precisa ser ajustado na rotina ou quais compromissos já não merecem tanta energia. É um bom momento para reorganizar prioridades e colocar em prática uma mudança que vinha sendo adiada.

Dica cósmica: concentre sua energia no que realmente contribui para a vida que você quer construir.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode entrar em um momento mais introspectivo. Pensamentos, preocupações e assuntos pessoais que foram deixados de lado podem voltar a pedir atenção.

Em vez de tentar resolver tudo imediatamente, procure entender primeiro o que você realmente quer. Uma resposta pode surgir justamente quando você deixa de se pressionar para encontrá-la.

Dica cósmica: dê tempo para seus pensamentos amadurecerem antes de tomar uma decisão importante.

Escorpião

Escorpião pode receber informações importantes por meio de amigos, contatos profissionais ou pessoas que fazem parte dos seus planos para o futuro.

Uma conversa pode apresentar uma ideia interessante ou ajudar a enxergar uma oportunidade de outra maneira. Também vale observar se as pessoas ao seu redor estão realmente alinhadas com aquilo que você pretende construir.

Dica cósmica: escolha com cuidado as pessoas com quem você compartilha seus próximos passos.

Sagitário

A carreira e a imagem profissional podem ganhar destaque para Sagitário. Uma conversa, entrevista, proposta ou decisão pode exigir mais preparação do que parece inicialmente.

O momento favorece mostrar suas habilidades com segurança, mas sem deixar de conferir informações e detalhes antes de assumir compromissos.

Dica cósmica: confiança funciona melhor quando vem acompanhada de preparo.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio

Capricórnio pode se sentir motivado a ampliar conhecimentos ou repensar uma decisão relacionada a estudos, viagens ou projetos de longo prazo.

Algo aprendido agora pode influenciar uma escolha importante mais adiante. Mantenha a curiosidade, mas confirme informações antes de tirar conclusões.

Dica cósmica: conhecimento só se transforma em vantagem quando você sabe separar informação confiável de suposição.

Aquário

Aquário pode precisar lidar com assuntos envolvendo dinheiro compartilhado, responsabilidades ou acordos com outras pessoas.

Uma conversa franca pode evitar que uma pequena dúvida se transforme em um problema maior. Quanto mais claros estiverem os limites e as responsabilidades de cada pessoa, melhor.

Dica cósmica: não deixe questões importantes subentendidas. Perguntar agora pode evitar conflitos depois.

Peixes

Peixes pode sentir uma necessidade maior de esclarecer questões envolvendo relacionamentos, compromissos e limites pessoais.

Em vez de interpretar o comportamento de alguém, procure entender o que essa pessoa realmente quer dizer. Uma conversa mais objetiva pode ajudar a diminuir inseguranças e deixar mais claro o que cada lado espera.

Dica cósmica: não tire conclusões antes de ouvir toda a história.

O que a conjunção Sol-Mercúrio favorece nesta quinta-feira?

De maneira geral, o momento é mais favorável para organizar, conversar, revisar e decidir com consciência do que para agir de forma precipitada.

Se existe uma mensagem importante para enviar, um documento para revisar, uma conversa que vem sendo adiada ou uma decisão que exige mais informações, esta quinta-feira pode ser uma boa oportunidade para olhar novamente para esses assuntos.

O principal cuidado é não transformar a busca por clareza em excesso de cobrança. Analisar detalhes ajuda, mas não significa que seja necessário encontrar uma solução perfeita para tudo imediatamente.

Antes de decidir, informe-se. Antes de responder, escute. E antes de assumir um compromisso, tenha certeza de que entendeu todos os detalhes.

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