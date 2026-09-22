ASTROLOGIA

Sol em Libra chega hoje (22 de setembro) com um recado para cada signo: o que você precisa começar, parar ou repensar?

A chegada da primavera inaugura uma fase que coloca relacionamentos, equilíbrio, decisões e limites sob os holofotes

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:00

Imagem gerada por IA Crédito: Signos

A partir das 21h05 desta terça-feira (22), o Sol entra em Libra e marca também o Equinócio de Primavera no Brasil. A mudança inaugura uma nova fase do zodíaco, com um convite para rever a maneira como você se relaciona, toma decisões e distribui seu tempo e sua energia.

Libra traz para o centro temas como equilíbrio, diplomacia, parceria e justiça. Isso não significa fugir de conflitos ou concordar com todo mundo. Em muitos casos, encontrar equilíbrio exige justamente dizer o que você pensa, estabelecer limites e reconhecer quando uma situação deixou de ser saudável.

Para cada signo, essa nova temporada pode colocar uma área diferente da vida em evidência. A pergunta é: o que já não funciona como antes e precisa ser encarado de outra maneira? Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries

A temporada de Libra coloca seus relacionamentos em primeiro plano. Você pode perceber que trabalhar em conjunto é capaz de levar a resultados que seriam mais difíceis de alcançar sozinho.

No trabalho, conversas com colegas, chefes ou parceiros podem esclarecer responsabilidades e evitar conflitos desnecessários. No amor, tente ouvir antes de reagir. Uma conversa tranquila pode mostrar que duas pessoas querem coisas parecidas, mas estão tentando expressar isso de maneiras diferentes.

Dica cósmica: deixe claro o que você espera de uma parceria, mas dê ao outro espaço para dizer o que também precisa.

Touro

Sua rotina pede uma revisão, Touro. A temporada de Libra favorece mudanças na maneira como você organiza trabalho, responsabilidades e cuidados pessoais.

Se sua agenda ficou complicada demais, talvez seja hora de simplificar. Delegar algumas tarefas também pode ser importante, especialmente se você assumiu obrigações que poderiam ser divididas. Nos relacionamentos, atitudes práticas podem falar mais alto do que grandes promessas.

Dica cósmica: identifique uma responsabilidade que você não precisa carregar sozinho e divida essa tarefa.

Gêmeos

Criatividade, diversão e vida amorosa ganham espaço. Você pode sentir vontade de voltar a fazer coisas que despertam entusiasmo, sem transformar cada escolha em um problema para ser analisado até o último detalhe.

Não deixe as expectativas de outras pessoas decidirem o que deveria fazer você feliz. A temporada favorece uma relação mais leve com seus próprios desejos e com aquilo que estimula sua criatividade.

Dica cósmica: retome uma atividade que você deixou de lado simplesmente porque gosta dela.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer

Casa, família e segurança emocional ficam em evidência. Você pode perceber que manter a paz a qualquer custo não é a mesma coisa que resolver um problema.

Uma conversa desconfortável, mas respeitosa, pode ser justamente o que faltava para lidar com uma situação que vinha se acumulando. Estabilidade também significa ter espaço para dizer o que você sente.

Dica cósmica: escolha uma conversa que você vem evitando e pense em uma maneira direta, mas cuidadosa, de iniciá-la.

Leão

A maneira como você se comunica ganha importância. Suas palavras podem ter um impacto maior, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, então ouvir com atenção será tão importante quanto conseguir se expressar.

Negociações podem exigir mais paciência do que você gostaria. Em vez de tentar controlar todos os resultados, procure entender o que a outra pessoa realmente está tentando dizer.

Dica cósmica: antes de responder a uma crítica ou discordância, faça uma pergunta para entender melhor o outro lado.

Virgem

Dinheiro, valores e segurança material entram no radar. Depois de um período mais voltado para você mesmo, pode ser hora de analisar para onde sua renda está indo e se suas escolhas financeiras combinam com suas prioridades.

Isso também pode envolver despesas compartilhadas e responsabilidades que precisam ser melhor divididas. Ter clareza agora pode evitar dores de cabeça mais adiante.

Dica cósmica: revise um gasto recorrente e veja se ele ainda faz sentido para a vida que você quer construir.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Libra

A temporada é sua, Libra. Com o Sol entrando no seu signo junto com a chegada da primavera, começa um período natural de revisão pessoal.

Você pode sentir vontade de mudar a aparência, a rotina, a direção profissional ou até a forma como conduz seus relacionamentos. O principal aprendizado é que equilíbrio não significa dar a todas as pessoas o mesmo acesso ao seu tempo e à sua energia.

Dica cósmica: faça uma lista com aquilo que você quer mudar nos próximos meses e escolha uma mudança para começar imediatamente.

Escorpião

Antes de entrar na sua própria temporada, você pode sentir necessidade de desacelerar e olhar para trás. Algumas situações dos últimos meses precisam ser processadas, mas não necessariamente analisadas pela centésima vez.

Há encerramentos que só encontram paz quando você aceita que terminaram. Usar esse período para descansar e recuperar energia pode ser mais produtivo do que tentar encontrar uma explicação para tudo.

Dica cósmica: escolha uma situação que já terminou e pare de procurar uma nova resposta para ela.

Sagitário

Amizades, contatos e planos de longo prazo ganham força. Uma conexão profissional pode se mostrar importante, enquanto uma amizade antiga pode pedir uma conversa mais sincera.

Olhe para as pessoas que estão ao seu redor e pergunte quais delas realmente apoiam a vida que você pretende construir. Nem toda conexão precisa continuar apenas porque existe há muito tempo.

Dica cósmica: aproxime-se de quem incentiva seus planos e reavalie relações mantidas apenas por hábito.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Capricórnio

Sua carreira pode ganhar ainda mais destaque nesta temporada. Você talvez precise negociar, colaborar ou encontrar um ponto de equilíbrio com alguém que pensa e trabalha de uma maneira completamente diferente da sua.

Não confunda compromisso com fraqueza. Em determinadas situações, fazer uma concessão estratégica pode ajudar você a alcançar um objetivo maior sem abrir mão do que realmente importa.

Dica cósmica: em uma negociação, defina o que é inegociável e onde você pode ser mais flexível.

Aquário

Você pode sentir vontade de ampliar seus horizontes e conhecer ideias diferentes das que costuma considerar. Viagens, estudos, novas experiências e contato com outras perspectivas podem influenciar seus próximos planos.

Não descarte uma possibilidade apenas porque ela desafia uma opinião que você já tinha. Uma mudança de perspectiva agora pode interferir em uma decisão importante mais adiante.

Dica cósmica: procure deliberadamente uma opinião ou assunto que contrarie uma ideia que você considera certa.

Peixes

Dinheiro compartilhado, compromissos e equilíbrio emocional ganham atenção. Se você vem oferecendo mais do que recebe em alguma relação, a diferença pode ficar mais difícil de ignorar.

Conversas claras sobre responsabilidades podem evitar ressentimentos futuros. Isso vale tanto para questões financeiras quanto para o esforço emocional colocado em uma relação.