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'Soltar o máximo de bicho que puder': Ney Matogrosso revela como virou protetor de animais silvestres

Cantor acabou com criação de gado em terreno de 140 hectares em Saquarema

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:41

A fazenda de Ney Matogrosso é um refúgio ecológico de 140 hectares localizado em Saquarema, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Ney Matogrosso encontrou uma nova missão de vida bem longe dos palcos: cuidar da natureza. No documentário 'Ney por trás das máscaras', recém exibido no Festival do Rio, o cantor contou como conseguiu transformar uma propriedade de 140 hectares em Saquarema, no Rio de Janeiro, em uma verdadeira floresta particular.

Ney Matogrosso dedica espaço para acolher animais silvestres 1 de 7

A história desse cantinho começou no fim dos anos 1980 por causa de um sonho. O artista sonhava direto que estava voltando para o Mato Grosso do Sul, estado onde nasceu. A resposta apareceu durante um passeio em Saquarema. Ele tomou banho em uma cachoeira, descobriu que o lugar estava à venda e comprou a área. Por uma coincidência, o terreno fica bem entre o rio e a serra que levam o nome de "Mato Grosso".

Assim que assumiu o terreno, o primeiro passo do cantor após a compra foi proibir a pecuária no local. Ele pediu para não soltarem mais vacas no local, instalou novos pontos de água e deixou a natureza fazer o próprio trabalho. Não demorou muito para a vegetação nativa voltar a crescer, cobrindo o solo e transformando a paisagem em uma floresta.

Com a mata recuperada, o espaço virou um santuário. O próprio artista passou a resgatar animais que sofriam com o desmatamento, soltando espécies nativas, como jiboias, na sua fazenda. "Estou aqui para deixar tudo crescer e soltar o máximo de bicho que puder", declarou no filme.