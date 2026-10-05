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'Soltar o máximo de bicho que puder': Ney Matogrosso revela como virou protetor de animais silvestres

Cantor acabou com criação de gado em terreno de 140 hectares em Saquarema

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:41

A fazenda de Ney Matogrosso é um refúgio ecológico de 140 hectares localizado em Saquarema, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Ney Matogrosso encontrou uma nova missão de vida bem longe dos palcos: cuidar da natureza. No documentário 'Ney por trás das máscaras', recém exibido no Festival do Rio, o cantor contou como conseguiu transformar uma propriedade de 140 hectares em Saquarema, no Rio de Janeiro, em uma verdadeira floresta particular.

Ney Matogrosso dedica espaço para acolher animais silvestres

Ney Matogrosso dedica espaço para acolher animais silvestres por Reprodução
Ney Matogrosso dedica espaço para acolher animais silvestres por Reprodução
Ney Matogrosso dedica espaço para acolher animais silvestres por Reprodução
Ney Matogrosso dedica espaço para acolher animais silvestres por Reprodução
Ney Matogrosso dedica espaço para acolher animais silvestres por Reprodução
Ney Matogrosso dedica espaço para acolher animais silvestres por Reprodução
Ney Matogrosso dedica espaço para acolher animais silvestres por Reprodução
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Ney Matogrosso dedica espaço para acolher animais silvestres por Reprodução

A história desse cantinho começou no fim dos anos 1980 por causa de um sonho. O artista sonhava direto que estava voltando para o Mato Grosso do Sul, estado onde nasceu. A resposta apareceu durante um passeio em Saquarema. Ele tomou banho em uma cachoeira, descobriu que o lugar estava à venda e comprou a área. Por uma coincidência, o terreno fica bem entre o rio e a serra que levam o nome de "Mato Grosso".

Assim que assumiu o terreno, o primeiro passo do cantor após a compra foi proibir a pecuária no local. Ele pediu para não soltarem mais vacas no local, instalou novos pontos de água e deixou a natureza fazer o próprio trabalho. Não demorou muito para a vegetação nativa voltar a crescer, cobrindo o solo e transformando a paisagem em uma floresta.

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Com a mata recuperada, o espaço virou um santuário. O próprio artista passou a resgatar animais que sofriam com o desmatamento, soltando espécies nativas, como jiboias, na sua fazenda. "Estou aqui para deixar tudo crescer e soltar o máximo de bicho que puder", declarou no filme.

Para o futuro, Ney não tem outras ambições além de proteger a terra. "Não tenho pretensão de mais nada. Só estou determinado a cuidar dessa floresta. Se eu nascesse de novo, queria vir guardião da floresta, um espírito guardião", confessou o artista na obra dirigida por Esmir Filho.

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