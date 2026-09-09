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Solteira, Carolina Ferraz curte verão europeu e aparece coladinha com homem misterioso

Atriz compartilhou registros de sua viagem à Sardenha, na Itália

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:22

Carolina Ferraz surge acompanhada em viagem à Itália Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz aproveitou os últimos dias do verão europeu em uma viagem de férias pela Itália, mas o que realmente chamou a atenção foi a companhia. Nos registros publicados no Instagram, de sua passagem pela Ilha da Sardenha, a artista aparece coladinha com um homem misterioso em um carrossel de fotos, que mostra os dias de descanso pelo litoral mediterrâneo.

Carolina Ferraz surge acompanhada em viagem à Itália

Carolina Ferraz surge acompanhada em viagem à Itália por Reprodução/Instagram
Carolina Ferraz surge acompanhada em viagem à Itália por Reprodução/Instagram
Carolina Ferraz por Reprodução/Instagram
Carolina Ferraz por Reprodução/Instagram
Carolina Ferraz por Reprodução/Instagram
Carolina Ferraz surge acompanhada em viagem à Itália por Reprodução/Instagram
Carolina Ferraz por Reprodução/Instagram
Carolina Ferraz por Reprodução/Instagram
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Carolina Ferraz surge acompanhada em viagem à Itália por Reprodução/Instagram

A postagem gerou burburinho entre os fãs e seguidores justamente pelo histórico amoroso da famosa. Solteira declarada, Carolina não assume nenhum relacionamento público desde o fim de seu casamento com o médico Marcelo Marins, pai de sua caçula. Em entrevistas recentes, ela havia pontuado que a vida de solteira ia bem e que um novo compromisso sério não estava nos planos da rotina intensa de trabalho e maternidade.

Sem entregar a identidade ou o rosto do parceiro das imagens, a artista limitou-se a celebrar o encerramento das férias em grande estilo. Na legenda da publicação, ela destacou o clima de descanso que marcou o período. "Encerrando com chave de ouro... muito sol, mar, comida mediterrânea, festas e sossego também. Amei", escreveu.

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Tags:

Viagem Carolina Ferraz Itália

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