Solteira, Carolina Ferraz curte verão europeu e aparece coladinha com homem misterioso

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:22
A atriz e apresentadora Carolina Ferraz aproveitou os últimos dias do verão europeu em uma viagem de férias pela Itália, mas o que realmente chamou a atenção foi a companhia. Nos registros publicados no Instagram, de sua passagem pela Ilha da Sardenha, a artista aparece coladinha com um homem misterioso em um carrossel de fotos, que mostra os dias de descanso pelo litoral mediterrâneo.
Carolina Ferraz surge acompanhada em viagem à Itália
A postagem gerou burburinho entre os fãs e seguidores justamente pelo histórico amoroso da famosa. Solteira declarada, Carolina não assume nenhum relacionamento público desde o fim de seu casamento com o médico Marcelo Marins, pai de sua caçula. Em entrevistas recentes, ela havia pontuado que a vida de solteira ia bem e que um novo compromisso sério não estava nos planos da rotina intensa de trabalho e maternidade.
Sem entregar a identidade ou o rosto do parceiro das imagens, a artista limitou-se a celebrar o encerramento das férias em grande estilo. Na legenda da publicação, ela destacou o clima de descanso que marcou o período. "Encerrando com chave de ouro... muito sol, mar, comida mediterrânea, festas e sossego também. Amei", escreveu.