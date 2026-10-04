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Solteira, Erika Schneider descarta novinhos e avisa: 'Gosto de homem maduro'

Aos 35 anos, ex-bailarina do Faustão abriu o jogo sobre a rotina de paqueras

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 09:48

Erika Schneider Crédito: Reprodução/Instagram 

Solteira após o término do romance com o empresário Leonardo Monteiro, Erika Schneider garantiu que está curtindo o período sem pressa para engatar um novo amor. A ex-dançarina do Faustão, de 35 anos, abriu o jogo em entrevista à Quem, sobre a rotina de paqueras e foi taxativa: homem com menos idade do que ela está fora do radar.

Erika Schneider

Erika Schneider por Reprodução
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Erika Schneider por Reprodução/Instagram
Erika Schneider por Reprodução/Instagram
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Erika Schneider por Reprodução

Mesmo com a preferência por homens mais velhos, a loira observou um detalhe curioso no comportamento atual. Segundo ela, são justamente os rapazes mais novos que costumam tomar a frente, puxar conversa e demonstrar iniciativa, superando a atitude de boa parte dos homens mais velhos.

"Tem que ser mais velho que eu também, porque eu não gosto de novinhos. Só que os novinhos têm mais atitude que os mais velhos ultimamente", disse.

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Ao lembrar de romances do passado, Erika admitiu que já viveu um affair com jogador de futebol e apontou os obstáculos da rotina. Na avaliação dela, compromissos esportivos exigem viagens constantes, distância física e uma agenda cheia, o que costuma desgastar o convívio quando não há dedicação de ambos os lados.

"Não ligo para profissão, mas jogador de futebol tem uma fama babado. Se for para escolher, a gente prefere que não seja [jogador], porque a gente não gosta de sofrer", pontuou a modelo. Ela evita se envolver com atletas e cantores para escapar de decepções amorosas, embora não feche as portas para o destino: "Mas vai que o meu príncipe encantado seja um jogador? Quem sabe...

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