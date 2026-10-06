FAMOSOS

Solteira, filha de Regina Casé surpreende amigos após fim do casamento: 'O que está acontecendo?'

Benedita Casé e João Pedro Januário se separaram após 16 anos; ex-marido vive romance com Clara Buarque

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12:50

Benedita Casé e João Pedro Januário Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Benedita Casé abriu o coração e detalhou a fase de recomeço após o término de seu casamento de 16 anos com o fotógrafo João Pedro Januário. Em entrevista ao portal Heloisa Tolipan, a artista explicou como a separação e a ida para uma casa ao lado do filho, Brás, de 9 anos, marcaram uma virada em sua vida.

Benedita Casé e João Pedro Januário anunciam fim de casamento 1 de 9

A filha de Regina Casé pontuou que o rompimento veio acompanhado de uma redescoberta. Para ela, dar esse passo foi o primeiro passo para reconhecer o próprio valor e assumir o controle da própria vida.

Segundo a comunicadora, as mudanças causaram surpresa até mesmo no seu ciclo mais próximo. Amigos e parentes notaram mais atitude e autonomia que antes ficava em segundo plano durante a relação.

"Nesses últimos anos, minha vida deu um giro. Mas acho muito bonito de ver, porque tenho um termômetro dos meus amigos, das pessoas que convivem comigo e da minha família. Ao mesmo tempo é um susto: ‘Meu Deus, o que está acontecendo com a Benedita? Onde estava tudo isso que está transbordando sem parar?’", desabafou.

Benedita completou que o movimento foi importante para o desenvolvimento do amor-próprio: "Isso faz parte desse processo de ir ganhando uma independência, uma autoestima maior. Tem a ver com esse orgulho de você se enxergar mais, não ficar só ali olhando para o que o outro está dizendo. Você começa a pensar: ‘Opa, tenho várias qualidades, posso fazer isso, consigo ocupar esse lugar’".

Clara Buarque está namorando o fotógrafo João Pedro Januário 1 de 7

Recentemente, Benedita protagonizou o filme "90 Decibéis", transmitido no horário nobre da TV Globo, além de levar aos palcos o monólogo teatral "Surda", projeto autoral onde também atua, assina o texto e divide a direção.