Solteira, filha de Regina Casé surpreende amigos após fim do casamento: 'O que está acontecendo?'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12:50
Benedita Casé abriu o coração e detalhou a fase de recomeço após o término de seu casamento de 16 anos com o fotógrafo João Pedro Januário. Em entrevista ao portal Heloisa Tolipan, a artista explicou como a separação e a ida para uma casa ao lado do filho, Brás, de 9 anos, marcaram uma virada em sua vida.
Benedita Casé e João Pedro Januário anunciam fim de casamento
A filha de Regina Casé pontuou que o rompimento veio acompanhado de uma redescoberta. Para ela, dar esse passo foi o primeiro passo para reconhecer o próprio valor e assumir o controle da própria vida.
Segundo a comunicadora, as mudanças causaram surpresa até mesmo no seu ciclo mais próximo. Amigos e parentes notaram mais atitude e autonomia que antes ficava em segundo plano durante a relação.
"Nesses últimos anos, minha vida deu um giro. Mas acho muito bonito de ver, porque tenho um termômetro dos meus amigos, das pessoas que convivem comigo e da minha família. Ao mesmo tempo é um susto: ‘Meu Deus, o que está acontecendo com a Benedita? Onde estava tudo isso que está transbordando sem parar?’", desabafou.
Benedita completou que o movimento foi importante para o desenvolvimento do amor-próprio: "Isso faz parte desse processo de ir ganhando uma independência, uma autoestima maior. Tem a ver com esse orgulho de você se enxergar mais, não ficar só ali olhando para o que o outro está dizendo. Você começa a pensar: ‘Opa, tenho várias qualidades, posso fazer isso, consigo ocupar esse lugar’".
Clara Buarque está namorando o fotógrafo João Pedro Januário
Recentemente, Benedita protagonizou o filme "90 Decibéis", transmitido no horário nobre da TV Globo, além de levar aos palcos o monólogo teatral "Surda", projeto autoral onde também atua, assina o texto e divide a direção.
Enquanto isso, João Pedro Januário engatou um novo romance. O fotógrafo engatou namoro com Clara Buarque, filha do cantor Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque, relação que os dois assumiram publicamente no último Dia dos Namorados.